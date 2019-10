Za vikend će biti promijenjivo vrijeme, pogledajte gdje će padati kiša i kolike će biti temperature

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) za subotu prognozira promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima, a slično će biti i u nedjelju

Uglavnom će u unutrašnjosti, uz više oblaka, mjestimice biti i malo kiše. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, a na sjevernom Jadranu do umjereno jugo, prognoza je DHMZ-a .

U nedjelju će biti djelomice sunčano, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu povremeno uz povećanu naoblaku, osobito na zapadu krajem dana.

Zapuhat će umjeren sjeverac, a u Slavoniji, Baranji i Srijemu sjeverozapadnjak s prolazno jakim udarima.

Na Jadranu će puhati umjerena bura, podno Velebita ponegdje i jaka.

Jutarnja temperatura bit će od 5 do 8 stupnjeva, na obali i otocima od 11 do 14. Najviša dnevna većinom će biti oko 15 stupnjeva, a na Jadranu od 19 do 21.