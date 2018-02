Vrh SDP-a bijesan zbog Bernardićeve šutnje, stranka traži reviziju presude koja bi je mogla financijski upropastiti

SDP će na Vrhovnom sudu zatražiti reviziju presude Visokog trgovačkog suda, kojom je zbog dugova iz 2009. Televiziji Sljeme dužan platiti 4,4 milijuna kuna, priopćili su iz te stranke

SDP je potvrdio da je na drugostupanjskom sudu izgubio spor u kojem je Televizija Sljeme potraživala gotovo 4,4 milijuna kuna i to još iz kampanje u kojoj je Milan Bandić bio kandidat te stranke za gradonačelnika.

Naime, iako Televizija Sljeme potražuje višemilijunski iznos, Bandić je te 2009. Državnom izbornom povjerenstvu u izvještaju naveo da je za cijelu svoju kampanju prikupio 2,7 milijuna kuna te da čak nije sve to potrošio, nego je u blagajni SDP-a ostalo nešto više od 257 tisuća kuna.

Kampanju je medijski osmišljavala tvrtka Designsystem Borisa Maleševića, koji je bio dugogodišnji suradnik SDP-a. Narudžbu i zakup spotova ona je pak povjerila tvrtki Advans, a na kraju je plaćanje preuzela Televizija Sljeme. Televizija Slobodana Ljubičića je ugovorom iz lipnja 2009. godine preuzela podmirivanje dugova za kampanju, a istodobno je potpisan ugovor o cesiji između Designsystema, Televizije Sljeme i zagrebačke organizacije SDP-a, kojim se trošak kampanje prebacuje na SDP Zagreb. Ugovor o cesiji potpisala je u ime SDP-a Jelena Pavičić Vukičević , tadašnja tajnica stranačke organizacije. No iz SDP-u su na sudu tvrdili da ona uopće nije imala ovlasti za davanje potpisa.

Iako je SDP odlučio pokrenuti reviziju, upućeni nam kažu da to ne zaustavlja ovrhu koja bi SDP mogla baciti u velike financijske probleme. Naime, nije tajna to da financije SDP-a nisu sjajne, a na kraju 2016. imali su minus od 6,6 milijuna kuna. Dio su SDP-ovci pokrili sredstvima koja dobivaju iz proračuna, no za lokalne izbore održane lani morali su podići kredit te založiti i imovinu, o čemu je tportal već pisao.

Točno stanje stranačkog računa nije poznato, no izvori iz stranke nam kažu da SDP još uvijek nije pokrio minus. No iz vrha stranke nas uvjeravaju da zbog presude i nestabilnih financija u pitanje neće doći konvencija koja je planirana za početak ožujka.

Sama presuda, doduše, ponovno je unijela nemir u stranku iako za epilog nitko ne krivi ni sadašnje ni bivše vodstvo. Bernardiću, naime, iz vrha stranke zamjeraju to što su o presudi morali doznati iz novina. 'Sve su znali još prošli četvrtak, no na sjednici Predsjedništva nitko nije ništa spomenuo', kaže nam jedan član Predsjedništva.

I drugi članovi Predsjedništva, s kojima smo kontaktirali, zamjeraju Bernardiću to što ih o tome nije izvijestio prošli četvrtak. 'Pročitao sam o presudi iz novina. To govori o tome koliko je Bernardić talentiran za politiku', poručuje drugi član Predsjedništva.

Priliku za objašnjenje Bernardić će dobiti već danas, kada se sastaje Predsjedništvo, i to na temu stranačkog Statuta. Presuda će sigurno biti tema tog sastanka, uvjeravaju nas naši sugovornici.