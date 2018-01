Vrdoljak traži da Plenković pošalje Istanbulsku konvenciju na potvrdu u Sabor

Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak izjavio je u utorak kako HNS od svojih koalicijskih partnera očekuje da na idućoj sjednici Hrvatskog sabora, u što kraćem vremenu, na dnevni red stave glasovanje o Istanbulskoj konvenciji.

"Definirali smo nekoliko prioriteta HNS-a , među kojima je Zakon o strukovnom obrazovanju, koji je sada u drugom čitanju. Nužno je da nam to što prije prođe kako bi mogli koristiti milijardu kuna za strukovne škole i učenike i profesore u tim školama", kazao je.

Na novinarski upit da prokomentira to što vladajući ne planiraju staviti Istanbulsku konvenciju uskoro na dnevni red Vrdoljak je uzvratio kako "misli da to uopće ne mora tako biti", te dodao da će vrijeme pokazati.

Vrdoljak je to rekao nakon sjednice Kluba HNS-a na temu nove saborske sjednice, koja počinje u srijedu.

Šef HNS-ova Kluba zastupnika Milorad Batinić komentirao je najavljene izmjene saborskog Poslovnika rekavši da su s Klubom HDZ-a došli do konačnog prijedloga koji će najprije predočiti nadležnom saborskom odboru, a potom na plenarnoj sjednici.

"Tu treba nešto napraviti, ali očekujemo prijedlog zakona. To ne smije ići u smjeru ograničavanja slobode govora", rekao je Vrdoljak istaknuvši kako sloboda govora nije govor mržnje.

Vrdoljak je novinarima kratko prokometirao i skandal koji potresa Svjetsku banku nakon što su je čileanski dužnosnici optužili da je u svojim izvješćima o regulativi poslovanja "Doing Business" više godina nepošteno tretirala tu državu.

"Ako je to istina, sigurno nije dobro za imidž Svjetske banke, no mislim da se moramo fokusirati na posao koji mi radimo, a naša pozicija na ljestvici 'Doing bussines' treba biti što bolja, bez obzira na kojem je mjestu bio Čile, kako bi rezultirala boljom poslovnom klimom u Hrvatskoj", rekao je Vrdoljak.

Na pitanje jesu li se brojke Hrvatske na toj ljestvici slagale Vrdoljak je rekao kako su imale smisla. "Imalo je smisla kako je sam model napravljen, ali očito ima anomalija u tom sustavu", zaključio je.