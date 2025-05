Željka Markić: Thompson je hrvatski U2, Neil Young i Bob Dylan

Markić je na početku istaknula kako smatra da je u Hrvatskoj danas jasno, a i znanost je, kaže, to potvrdila, da čovjekov život počinje začečem. 'Doći će vrijeme kada će se prestati negirati činjenica da je dijete u majčinoj utrobi ljudsko biće, doći će vrijeme kada će nas prestati uvjeravati da je vrhunac, nas žena, da je vrhunac emancipacije da možemo usmrtiti svog nerođenog sina ili kćer i doći će vrijeme kada će Hrvatska imati zakon koji se temelji na znanosti, a ne na ideologiji', istaknula je.

Budući da se na skupu mogla čuti Thompsonova glazba, Markić je upitana i hoće li ići na Thompsonov koncert.

'Ja idem na Thompsona. Ja sam vam veliki fan U2-a i Neila Younga i Boba Dylana. I za mene je Thompson u stvari hrvatska inačica tih glazbenika. On progovara o važnim društvenim pitanjima na vrlo jasan način. Jučer je izbacio pjesmu Bleiburg koja je govorio o tragediji i usmrćivanju 100.000 ljudi', kaže Markić.

Ipak, neće ići u fanzonu. 'To prepuštam mojoj djeci i nećacima. Uspjela sam doći do karata, uspjela je većina ljudi koje poznajem. Mislim da će taj koncert sigurno, jedini takav na svijetu, do sada najveći u Hrvatskoj, da će Hrvatsku isto učiniti popularnom', zaključuje Markić.