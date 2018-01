Vrdoljak: Kreditni rejting raste i zbog toga što je HNS ušao u Vladu

Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak izjavio je u nedjelju kako niti jedna druga tema osim reforme obrazovanja nije toliko važna da bi njegova stranka razmišljana o napuštanju Vlade Andreja Plenkovića

Gostujući u emisiji Točka na tjedan N1 televizije govoreći o Instanbulskoj konvenciji Vrdoljak je istaknuo kako njezina ratifikacija u Saboru nije presudna za ostanak HNS u Vladi.

'Naravno da nije, zašto bi bilo? Ali želimo da se stavi na dnevni red Sabora, da se to riješi, da bude ad acta tema. Ovaj saziv Sabora je presjek građana Hrvatske koji su ga birali, ajmo ga staviti na dnevni red i reći ovaj saziv Sabora ga može izglasati - izglasano - tema je ad acta ili ovaj Sabor ga ne može izglasati pa neka onda svi kojima je to prioritet glasaju za one koji to žele kako bi se promijenika struktura u Saboru pa ćemo nakon sljedećih izbora ratificirati', rekao je Vrdoljak.