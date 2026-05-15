Virus ponovno prijeti Hrvatskoj: Oko Kopačkog rita se podiže ograda

'Kopački rit će biti u potpunosti ograđen ogradom 53 kilometra, posljednjih 9 kilometara je upravo izgrađeno i uskoro će biti gotovo', rekao je ministar poljoprivrede David Vlajčić .

Stoga se raspravlja o mjerama koje bi suzbile moguću buduću infekciju, a kako javlja dnevnik.hr , jedna od tih mjera je i ograda oko Kopačkog rita .

Ove godine odstranjeno 53 svinja

Cilj ograđivanja je prevencija migracije divljih svinja po Baranju, a sve je dogovoreno na sastanku u Zlatnoj gredi gdje je Vlajčić razgovarao s predstavnicima lokalnih vlasti, ali i Hrvatskih šuma, lovaca te veterinara. U Kopačkom ritu je već došlo do odstrijela divljih svinja zaraženih ovim virusom.

'Na 7000 hektara koje je poplavno područje, dakle mi vršimo nadziranje i monitoring i možemo reci da su unutar tog područja u prošloj godini odstranjene 53 svinje, a od toga je bilo pet pozitivnih", nadovezao se ravnatelj Parka prirode Kopački rit, Ivo Bašić.

Inače, virus je od početka 2026. godine potvrđen kod 168 divljih svinja u Hrvatskoj, ali srećom trenutno nema zaraze među domaćom stokom.