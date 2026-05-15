SVINJSKA KUGA

Virus ponovno prijeti Hrvatskoj: Oko Kopačkog rita se podiže ograda

Ivor Kruljac

15.05.2026 u 18:58

Ministar poljoprivrede David Vlajčić (desno) na hitnom sastanku oko afričke svinjske kuge u Zlatnoj Gredi Izvor: Pixsell / Autor: David Jerkovic/PIXSELL
Nakon prošlogodišnjeg iskustva sa svinjskom kugom, donesene su mjere kako bi se izbijanje bolesti svelo na minimum. Tako je odlučeno da se migracija divljih svinja po Baranju dizanjem ograde kod Kopačkog rita. Ove godine je virus otkriven kod 168 divljih svinja

Prošlogodišnje izbijanje afričke svinjske kuge na većem broju domaćih svinjogojskih farmi napravilo je povelike probleme domaćim stočarima.

Stoga se raspravlja o mjerama koje bi suzbile moguću buduću infekciju, a kako javlja dnevnik.hr, jedna od tih mjera je i ograda oko Kopačkog rita.

'Kopački rit će biti u potpunosti ograđen ogradom 53 kilometra, posljednjih 9 kilometara je upravo izgrađeno i uskoro će biti gotovo', rekao je ministar poljoprivrede David Vlajčić.

Ove godine odstranjeno 53 svinja

Cilj ograđivanja je prevencija migracije divljih svinja po Baranju, a sve je dogovoreno na sastanku u Zlatnoj gredi gdje je Vlajčić razgovarao s predstavnicima lokalnih vlasti, ali i Hrvatskih šuma, lovaca te veterinara. U Kopačkom ritu je već došlo do odstrijela divljih svinja zaraženih ovim virusom.

'Na 7000 hektara koje je poplavno područje, dakle mi vršimo nadziranje i monitoring i možemo reci da su unutar tog područja u prošloj godini odstranjene 53 svinje, a od toga je bilo pet pozitivnih", nadovezao se ravnatelj Parka prirode Kopački rit, Ivo Bašić.

Inače, virus je od početka 2026. godine potvrđen kod 168 divljih svinja u Hrvatskoj, ali srećom trenutno nema zaraze među domaćom stokom.

Hrvatska dobila predsjednicu Vrhovnog suda: Sabor potvrdio Mirtu Matić
Teheran sprema novi zakon: '50 milijuna eura za glavu Donalda Trumpa. To je naše pravo'
Ukrajinci zadali bolan udarac ruskoj vojsci: Razorili rijetki amfibijski mlažnjak i helikopter

