Vraćaju se vrućine, ali od kraja tjedna stižu nova iznenađenja

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena bura, podno Velebita i jaka s olujnim udarima, a na jugu poslijepodne umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 27, na Jadranu od 26 do 29 °C

Djelomice sunčano, a u drugom dijelu dana uz promjenljivu naoblaku samo ponegdje je moguće malo kiše ili poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti, no prema kraju dana i u Dalmaciji prognozira DHMZ.

U nastavku tjedna pretežno ili djelomice sunčano i postupno sve toplije. I dalje neće biti posve stabilno pa su, uglavnom u unutrašnjosti mogući rijetki lokalni pljuskovi, izglednije oko četvrtka. Vjetar slab, početkom tjedna do umjeren sjeveroistočni.