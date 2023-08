Od četvrtka opet vruće, ali prije toga - pljuskovi i grmljavina. Evo što kaže prognoza

U središnjoj Hrvatskoj jutro također svježe uz najnižu temperaturu između 10 i 13 °C. Najviša temperatura od 22 do 24 °C, primjerenija svibnju nego kolovozu. Pritom djelomice sunčano, a mala vjerojatnost za kratkotrajnu kišu postoji na krajnjem sjeverozapadu.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, ujutro uz umjerenu, podno Velebita i jaku buru, danju južni vjetar, prema večeri i jugo. Najviša temperatura zraka u gorju od 20 do 23 °C, na Jadranu između 25 i 27 °C.

Na srednjem Jadranu pretežno sunčano, poslijepodne u unutrašnjosti Dalmacije uz umjeren razvoj oblaka. Ujutro bura, danju umjeren jugozapadni, prema otvorenom sjeverozapadni vjetar. Jutro u Zagori također svježe, a najviša temperatura posvuda između 27 i 29 °C.

Vruće neće biti ni na jugu Hrvatske, unatoč sunčanom vremenu. Nakon jutarnje bure, danju će puhati umjeren do jak maestral. More malo do umjereno valovito, a njegova je temperatura i dalje razmjerno visoka, oko 26 °C.