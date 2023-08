Napokon: U utorak znatno više sunca, svježije, ali bez oborina

Državni hidrometeorološki zavod navodi da će u utorak na Jadranu biti pretežno sunčano, a u unutrašnjosti ponegdje više oblaka, no većinom bez oborine. Ujutro na kopnu će biti mjestimice magla.

Vjetar će biti uglavnom slab, a na Jadranu će umjerena do jaka bura sredinom dana okrenuti na zapadnjak i sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 8 do 13, na Jadranu između 14 i 19 °C, a najviša dnevna između 20 i 25, duž obale od 25 do 29 °C.