Vozač autobusa o tragediji na A3: Nisam zaspao, pozlilo mi je

Dejan V. je, kako se doznaje, tijekom ispitivanja u tužiteljstvu koje je protiv njega pokrenulo istragu iznio obranu istaknuvši da je tijekom vožnje bio odmoran te da mu je u vožnji naglo pozlilo zbog zdravstvenih problema s dijabetesom . Time je, prema pisanju medija, odbacio tvrdnju putnika iz autobusa da je zaspao u vožnji.

Za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu u kojoj je prouzročena smrt jedne ili više osoba zakon predviđa kaznu do čak 15 godina zatvora, odnosno do osam godina ako je nedjelo počinjeno iz nehaja.

Kako se doznaje na sudu, istražni zatvor Dejanu V. , koji se sumnjiči za izazivanje prometne nesreće , određen je na zahtjev Općinskog državnog odvjetništva u Novom Zagrebu zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela.

Zagrebačka policija je ranije u ponedjeljak, ne navodeći identitet osumnjičenika, izvijestila da je 55-godišnjak vozio istočnim kolnikom autoceste A3, na dionici prometni čvor Ivanić Grad – naplatne kućice Zagreb – istok, u smjeru sjeverozapada.

Dolaskom do 61. kilometra, 55-godišnjak nije svoje vozilo u kretanju držao na sredini obilježene trake, već je skrenuo desno te je preko prometne trake za zaustavljanje vozila u nuždi sletio s kolnika na meki teren gdje je naletio na metalnu zaštitnu ogradu te je u nekontroliranoj vožnji došlo do prevrtanja autobusa.

Poginule hrvatska državljanka i maloljetna državljanka Crne Gore

U nesreći su poginule 53-godišnja hrvatska državljanka i maloljetna državljanka Crne Gore, dok ih je petero teško ozlijeđeno, od čega četvoro srbijanskih državljana i jedna hrvatska državljanka, navode u policiji. Dodaju da je u nesreći lakše ozlijeđeno 25 putnika, od čega 18 državljana Srbije, troje hrvatskih državljana, jedna bjeloruska državljanka, jedan rumunjski državljanin, jedan državljanin BiH i jedan mađarski državljanin.

Svima ozlijeđenima liječnička pomoć je pružena u zagrebačkim zdravstvenim ustanovama, nadodala je policija, nakon očevida koji je na mjestu događaja obavio zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu.

U vremenu od 7,25 do 14,35 sati promet dijelom autoceste gdje je došlo do prometne nesreće odvijao se usporeno jednom prometnom trakom u smjeru sjeverozapada, priopćio je PUZ dodajući da su nakon obavljenog očevida tijela poginulih prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.

Tvrtka Niš-express, čiji je autobus sudjelovao u nesreći, naglasila je u nedjelju da ne želi iznositi pretpostavke o uzrocima nesreće dok se ne obavi očevid. Tvrtka se zahvalila hrvatskim hitnim službama koje su sudjelovale u spašavanju i zbrinjavaju ozlijeđenih.

Premijer Andrej Plenković razgovarao je o nesreći sa srbijanskim kolegom Đurom Macutom koji je zahvalio nadležnim službama u Hrvatskoj na brzoj reakciji i pružanju pomoći ozlijeđenim putnicima.