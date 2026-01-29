Voćari umiruju javnost: Hrvatske jabuke nisu prepune pesticida, prolaze stroge kontrole

Hrvatske jabuke koje se stavljaju na tržište prolaze stroge kontrole u skladu s europskim zakonodavstvom, poručili su u četvrtak iz Hrvatske voćarske zajednice (HVZ) vezano uz informacije koje su se pojavile u javnosti da se u većini europskih, a posebno hrvatskih jabuka nalazi "veliki koktel pesticida i neurotoksina“.

Prema pisanju nekih medija, rezultati istraživanja PAN Europe i 13 europskih organizacija, među kojima je i hrvatska udruga Zemljane staze, pokazali su kako su jabuke u europskim trgovinama "prepune pesticida, a Hrvatska je među najgorima u EU, s neurotoksičnim tvarima u svim uzorcima".

Jabuke prolaze stroge kontrole

"Hrvatske jabuke koje se stavljaju na tržište prolaze stroge kontrole u skladu s europskim zakonodavstvom, koje ima izuzetno kompleksne i u cijelom svijetu najrigoroznije kontrole i standarde zdravstvene ispravnosti hrane uopće, za razliku od jabuka koje dolaze na hrvatsko tržište iz trećih zemalja, koje nisu prošle 'europske' kontrole'", kazao je predsjednik HVZ Branimir Markota.

Svaka aktivna tvar u sredstvima za zaštitu bilja, kako je naveo, ima jasno propisane maksimalno dopuštene razine (MRL), a službeni nadzori redovito potvrđuju da su rezidue u domaćim jabukama unutar zakonom dopuštenih i sigurnih granica.

Markota naglašava kako pojam "koktel pesticida“ nije regulatorni niti znanstveni termin, već opisni izraz koji može stvoriti dojam opasnosti i ondje gdje ona nije potvrđena analizama. "Prisutnost više tvari u tragovima ne znači automatski i zdravstveni rizik - upravo zato EU sustav procjene rizika uzima u obzir doze, način djelovanja i kumulativni učinak, a ne samo broj detektiranih spojeva", naveo je.

EU stalno provodi kontrole

Za voće, uključujući jabuke, EU stalno provodi monitoring i znanstveno prikupljanje podataka, upravo kako bi se odluke temeljile na dokazima, a ne na pretpostavkama, kazao je Markota napominjući kako hrvatski voćari u tome aktivno sudjeluju i podržavaju transparentnost mjerenja. Posebno ističe kako jabuke, prema dostupnim podacima europskih agencija, nisu značajan izvor PFAS-a u prehrani, osobito u usporedbi s nekim drugim skupinama hrane.

"Smatramo da takve nekompleksne analize moraju biti odgovorne, utemeljene na znanosti i bez neopravdanog zastrašivanja potrošača. Naime, generalizirane tvrdnje da su 'većina hrvatskih jabuka' opasne ne štete samo proizvođačima jabuka nego i povjerenju građana u domaću hranu i domaću jabuku", poručio je Markota.

Naglasio je kako su hrvatski voćari uvijek otvoreni za suradnju sa stručnom i ostalom javnošću, ali uz zajednički cilj, a to je "točno informirati javnost, a ne stvarati strah, iznositi podatke bez generalizacija koje mogu nepotrebno uznemiriti građane i nanijeti štetu domaćoj proizvodnji".