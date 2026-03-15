Slučajno otkriveno čega se stjenice zapravo boje: Evo što ih odmah tjera u bijeg

Stjenice su među najneugodnijim kućnim nametnicima. Neugodni sitni paraziti koji se hrane ljudskom krvlju mogu se sakriti u madracima, pukotinama namještaja i zidovima, a njihovo uklanjanje često je dugotrajno i frustrirajuće. No novo istraživanje donosi iznenađujuće otkriće

Studija znanstvenika sa Sveučilišta Kalifornije u Riversideu pokazala je da stjenice gotovo instinktivno izbjegavaju vlagu, a to dosad nije bilo poznato, piše Independent. Entomolog Dong-Hwan Choe do otkrića je došao sasvim slučajno dok je u laboratoriju hranio koloniju stjenica. Uređaj za hranjenje počeo je propuštati krv koja je natapala papir u posudi s insektima. ‘Krv koja je procurila postupno je natapala papir s vrha posude. Pomislio sam da će stjenice rado piti krv s tog papira’, rekao je Choe. No dogodilo se suprotno. Ono što sam vidio bilo je potpuno drugačije. Aktivno su izbjegavale dio papira koji je postao mokar od krvi’, ispričao je.

Širi se smrtonosna gljivica protiv koje još nema lijeka: Može se prilijepiti za kožu Izvor: tportal.hr / Autor: Tportal

‘Kako bi provjerili reagiraju li na krv ili na vlagu, znanstvenici su papir navlažili običnom vodom. Reakcija je bila ista; stjenice su uporno izbjegavale mokre površine. Gotovo 90 posto njih okrene se prije nego što dotakne vodu U kontroliranim pokusima istraživači su stjenice stavili u posudu s filtarskim papirom pri čemu je jedna polovica bila suha, a druga mokra. Rezultat je bio vrlo jasan: u gotovo 90 posto slučajeva stjenice su se okrenule i povukle prije nego što bi zakoračile na mokru površinu. Zanimljivo je i da su se pri povlačenju kretale znatno brže nego dok su joj prilazile.