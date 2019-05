Vlast u BiH blokirana, Mektić optužuje HDZ BiH i Dodikovu stranku

Sjednica Vijeća ministara BiH ponovo je u utorak otkazana jer se nije pojavio nitko od ministara iz HDZ BiH, a ministar sigurnosti Dragan Mektić izravno je optužio ovu stranku za namjerno blokiranje rada izvršne vlasti na državnoj razini i to kroz jasnu suradnju sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika.

Poslovnikom o radu Vijeća ministara BiH definirano je kako to tijelo može zasijedati i odlučivati isključivo ukoliko na sjednici sudjeluje barem po jedan ministar iz reda svakog konstitutivnog naroda.

Hrvatski ministri u sadašnjem sazivu su svi iz HDZ-a BiH i oni na sjednice ne dolaze od 4. travnja, a za to nisu ponudili nikakvo obrazloženje.

Ministar Mektić, koji dolazi iz Srpske demokratske stranke (SDS) koja na državnoj razuni definitivno odlazi u oporbu, kazao je kako je jasno da je na djelu neobjavljeni bojkot kojega provode stranke predvođene Draganom Čovićem i Miloradom Dodikom.

"Ključna indicija koja me dovodi do zaključka da je riječ o pokušajima blokade jest najava Milorada Dodika, koji je kazao da će ministri iz reda Hrvata prestati dolaziti na sjednice. To se u praksi i događa", izjavio je Mektić.



Dodao je kako mu je jasno da HDZ i SNSD na ovaj način provode pritisak ne bi li se što prije okončao rad Vijeća ministara BiH u sadašnjem tehničkom mandatu, ali je upozorio kako je blokada rada izvršne vlasti nedopustiva jer od toga štetu trpe građani.

BiH još nije dobila izvršnu vlast na državnoj razini, a i zakonodavna ne funkcionira, iako je uspostavljen parlament na temelju rezultata izbora iz 2018. godine.

Sjednice dva doma Parlamenta BiH uopće se ne zakazuju, a Vijeće ministara ne može održavati sjednice pri čemu je sve to rezultat sukoba između Stranke demokratske akcije (SDA) i SNSD-a oko nastavka puta BiH ka članstvu u NATO-u.

SNSD odbija poduprijeti bilo kakve odluke koje bi vodile državu ka članstvu u Alijansi, a SDA inzistira na jamstvima da takve blokade neće biti kada bude uspostavljeno novo Vijeće ministara, u kojemu bi srpske pozicije trebali preuzeti članovi Dodikove stranke.

Iako HDZ BiH nominalno podupire članstvo BiH u NATO-u, u praksi djeluje u korist SNSD-a.

Predsjednik HDZ BiH Čović je kazao kako u njegovoj stranci inzistiraju na što bržoj i bezuvjetnoj uspostavi novog Vijeća ministara, ali istodobno uvjetuju uspostavu nove vlade Federacije BiH izmjenama izbornog zakona.