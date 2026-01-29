Vlajčić otkrio rok za dostavu dokaza o vlasništvu ili posjedu zemljišta

Riječ je o, kako je istaknuto na konferenciji, izmjenama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta i Pravilnika o uvjetima i načinu lova, dopuni Pravilnika o izdavanju Odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom te donošenju Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2026. godini za ribolov plavoperajne tune , izvijestili su iz tog ministarstva.

Izmjenom Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta produljuje se rok za dostavu dokaza o vlasništvu ili posjedu zemljišta do 15. svibnja 2026., čime se spriječava brisanje više od 140 tisuća hektara zemljišta iz ARKOD-a.

Podsjetimo, krajem prosinca objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta, kojim je rok za dostavu dokaza o vlasništvu ili posjedu poljoprivrednog zemljišta ili Izjave o posjedovanju privatnog poljoprivrednog zemljišta upisanog u ARKOD bez dokaza o vlasništvu ili posjedu produljen do 31. siječnja 2026. godine. Ako se dokazi o vlasništvu ili posjedu ili Izjava ne dostave do tog roka, zemljište će biti brisano iz ARKOD-a, a poljoprivrednik će imati obvezu povrata sredstava potpore dobivenih na osnovu poljoprivrednog zemljišta koje je izbrisano. Sada je taj rok produljen do 15. svibnja.

"Na taj način štite se poljoprivrednici i sprečava se ugroza potpore za više od 60 tisuća poljoprivrednih gospodarstava", poručio je ministar Vlajčić.

Izmjenom Pravilnika o uvjetima i načinu lova osigurava se kontinuitet izdavanja dopuštenja za lov te se produljuje rok važenja papirnatih obrazaca do kraja ožujka 2028., za kad je planirana uspostava digitalne integracije sustava evidencija. Riječ je o mjeri nužnoj za nesmetanu lovnu aktivnost, navodi se u priopćenju.

Dopunom Pravilnika o izdavanju Odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom ribarima se omogućava podnošenje zahtjeva prije isteka važećih odobrenja.

"Na taj način osiguravamo neprekinuti rad za 140 plovila bez mijenjanja kapaciteta flote", rekao je Vlajčić, koji je pozvao vlasnikea plovila da što prije podnesu zahtjeve za novim odobrenjem. Ujedno, donesen je Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2026. godini za ribolov plavoperajne tune s ciljem osiguravanja održivog ribolova uz potporu hrvatskim ribarima.

"Nacionalna kvota Hrvatske u kvoti Europske unije povećana je za 17 posto u odnosu na proteklo trogodišnje razdoblje", istaknuo je Vlajčić, uz napomenu da je prijedlog Pravilnika u ovoj godini usklađen s novom ICCAT preporukom 25-04.