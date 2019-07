Vlada za zatvorenoj sjednici nastavila s kadrovskim izmjenama

Na zatvorenome dijelu sjednice Vlada je u srijedu donijela više kadrovskih odluka na temelju razrješenja dosadašnjih članova Vlade.

Razriješen je dio dosadašnjih članova Upravnoga vijeća Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, Gabrijela Žalac i Tomislav Tolušić. Dijelom novih članova tog Upravnoga vijeća imenovani su Marko Pavić i Marija Vučković, koji su po položaju ministri nadležni za regionalni razvoj i poljoprivredu.

Razriješena je dosadašnja predsjednica Upravnoga vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU Gabrijela Žalac. Novim predsjednikom Upravnoga vijeća, koji je po položaju ministar regionalnoga razvoja i fondova EU imenovan je Marko Pavić.

Vlada je razriješila dosadašnju predsjednicu Upravnog odbora Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara Gabrijelu Žalac. Novim predsjednikom imenovan je Marko Pavić.

Izmjenom Odluke o osnivanju Savjeta za suradnju s Međunarodnim kaznenim sudom i drugim međunarodnim sudovima, Vlada je razriješila dosadašnju članicu Savjeta Mariju Pejčinović Burić, a novim je članom Savjeta imenovala Gordana Grlića Radmana.

Vlada je razriješila dosadašnju predsjednicu Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovine ljudima Mariju Pejčinović Burić. Novim je predsjednikom NO-a, koji je potpredsjednik Vlade zadužen za društvene djelatnosti i ljudska prava, imenovan Davor Božinović.

Razriješena je dosadašnja predsjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. Marija Pejčinović Burić. Novim predsjednikom toga Povjerenstva, koji je potpredsjednik Vlade kojeg odredi Vlada imenovan je Davor Božinović.

Državnoj službenici Tanji Milović dano je ovlaštenje za obavljanje poslova zamjenika ravnateljice Državnoga zavoda za intelektualno vlasništvo, do provedbe javnoga natječaja za imenovanje zamjenika ravnateljice Zavoda, a najduže do šest mjeseci. Državnu službenicu Silvanu Mijatović, Vlada je ovlastila za obavljanje poslova predstojnika Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, do provedbe javnoga natječaja za imenovanje predstojnika Ureda državne uprave u toj županiji, a najduže do šest mjeseci.

Vlada je Ivana Serdara imenovala v.d. ravnatelja Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, do imenovanja ravnatelja toga zavoda na temelju postupka po raspisanom javnom natječaju.