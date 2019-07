Marić: Detalji o porezima za nekoliko dana, nije samo PDV u igri

Ministar financija Zdravko Marić u srijedu je najavio kako će za nekoliko dana biti poznato slijedi li novi val poreznog rasterećenja dohotka te može li se očekivati da će zaposleni imati veći prihod

'Hipotetski govoreći, usuglasimo li se na razini Vlade i koalicijskih partnera i do kraja srpnja prezentiramo te mjere i idemo u javno savjetovanje, onda to može stupiti na snagu u smislu podzakonskih akata', rekao je Marić.

'Dakle, treba voditi računa o reperkusijama za njih i kombinirati pozitivan efekt na gospodarstvo, zaposlenost i plaće, ali i na lokalne proračune, kao i činjenicu da 1,8 milijuna obveznika poreza na dohodak, među kojima nisu samo zaposleni, nego i umirovljenici, nije u škarama poreza na dohodak', rekao je Marić.

Objasnio je da bilo koja izmjena u smislu razreda, stopa i osobnog odbitka nema efekta na njihovu neto plaću te je jedini način utjecaja na njih kroz sustav neoporezivih primitaka.

Upitan je li to onda jedini prostor za porezne izmjene, odgovorio je kako uskoro slijedi prezentacija onoga što je do sada učinjeno te kako treba gledati cjelinu, koja, kako je rekao, govori da su do sada građani i gospodarstvo rasterećeni s osam milijardi kuna te je otvoren i segment neoporezivih primitaka.