'Vlada se veseli dizanju kreditnog rejtinga jer će se moći dodatno zaduživati za razne ortake, puniti crne fondove...'

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić te saborski zastupnici i kandidati na europskim izborima Ranko Ostojić i Joško Klisović u subotu su posjetili Dubrovnik gdje su sudjelovali u nacionalnoj humanitarnoj akciji 'Dan narcisa', u kojoj Liga protiv raka Dubrovnik i njezin Klub onkoloških bolesnika (KOB), organiziraju akciju prodaje narcisa i dijeljenje letaka i brošura.

Dodao je kako će se na skupu u Dubrovniku tematizirati i problem europskih cijena u Hrvatskoj, koje, nažalost, ne prate i europske plaće, pri čemu je podsjetio i na ranije predstavljeni SDP-ov plan za rast plaća u Hrvatskoj.

'Plaće u Hrvatskoj su čak tri puta niže, i mi ćemo se nastaviti boriti za to da one budu jednake onima u većini zemalja Europske unije. Mi smo već predložili naš plan za rast većine plaća u Hrvatskoj i po njemu primjerice, vaša plaća može biti u startu veća za 500 kuna, a to je samo početak. Dizanjem poreznog odbitka s 3800 na 5000 kuna, sve plaće u Hrvatskoj bi rasle za minimalno 300 do 500 kuna. Iznos minimalne plaće u Hrvatskoj trebao bi biti 4000 kuna, što je također prijedlog SDP-a. Daljnjim rasterećenjem rada, imamo plan i kako većinu plaća u Hrvatskoj dovesti na europsku razinu. To je naš cilj jer bez većih plaća, nema ostanka ljudi u Hrvatskoj', kazao je predsjednik SDP-a

Bernardić je komentirao i dizanje kreditnog rejtinga Hrvatskoj, rekavši kako se Vlada zapravo hvali novim zaduženjima pri čemu ne vodi računa o gorućim problemima poput Uljanika i potencijalnog gubitka radnih mjesta.