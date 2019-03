Nakon 33 sata rasprave odbijeni svi Mostovi amandmani, većini se pridružio i jedan zastupnik oporbe

Nakon 33 sata izjašnjavanja o amandmanima Sabor je u petak oko ponoći odbio sve Mostove amandmane na Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma. Uoči glasanja u Sabor je stigao i premijer Andrej Plenković, a vladajuća je većina neočekivano kod glasanja dobila još jednu ruku

U glasovanju nije sudjelovao nitko iz oporbe, pa ni sami Mostovci koji su uoči izglasavanja napustili sabornicu. Vladajuća većina imala je čvrstu većinu od oko 80 ruku, a podebljao ju je i neočekivano dojučerašnji zastupnik SDP-a Siniša Varga, koji je glasao kao i vladajući.

Iako su im odbijeni svi amandmani, u Mostu su zadovoljni obavljenim poslom jer smatraju kako su poslali poruku kako je predmetni zakon loš, kako služi samo za punjenje HDZ-ove blagajne pred skore izbore za Europski parlament.

Na izjašnjavanje o amandamnima se uoči glasovanja osvrnuo i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. 'Most je u stvari podnio 75 amandmana puta 12. Radili smo 38 sati. Vi pitate je li normalno da radimo 38 sati. S obzirom da je sa strane Mosta došao takav zhtjev, on je proceduralno ispravan i mi smo ga ispoštovali. Međutim da smo mi radili u normalnom ritmu, mi bi cijeli ovaj tjedan raspravljali o amandmanima. To je klasična opstrukcija Sabora, oni su pošli za jednom metodom odugovlačenja, nadali su se da ćemo se mi umoriti, međutim mi smo uzvratili jednim legitimnim potezom, a to je da amandamne odradimo ovako u komadu. Ovo je klasična politička borba, koliko je to smisleno procijenit će sami građani, ali ne bih volio da krivica i odgovornost za to što to toliko traje bude prenešena na HDZ i vodstvo Sabora jer ovo je bila inicijativa Mosta. Ovdje nije bilo 900 smislenih amandmana nego ih je bilo 75 i to smo mogli odraditi da je bilo želje s njihove strane u jednom danu', kazao je Jandroković.