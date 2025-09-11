Vlada ponovno kadrovirala, evo koje je odluke donijela iza zatvorenih vrata

Utvrđen je i Odgovor Republike Hrvatske na pisma službene obavijesti Europske komisije: broj 2025/2085, u vezi s emisijama onečišćujućih tvari i broj 2025/2097, u vezi s oružjem. Uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje.

Na zatvorenome dijelu današnje, 115. sjednice Vlade utvrđeno je stajalište Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za opće poslove (GAC), 16. rujna 2025. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.

Donesen je Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata. Točka je označena stupnjem tajnosti "ograničeno" te je u Vladi nisu u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma.

Usvojeno je Izvješće o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, za srpanj i kolovoz 2025.

Usvojen je i Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2025. godinu.

Kadrovske odluke

Što se tiče kadrovskih pitanja, zbog isteka mandata s danom 9. rujna razriješena je ravnateljica Uprave za pravne poslove u zdravstvu u Ministarstvu zdravstva Marija Pećanac, a državnom službeniku Bojanu Vidoviću dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave, do imenovanja ravnatelja, a najduže do šest mjeseci.

Članici Odbora za državnu službu Stanki Vučici ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova predsjednika Odbora, s danom 16. rujna 2025., do imenovanja predsjednika Odbora, a najduže do šest mjeseci.

Državnoj službenici Anamariji Šopron Bognar ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za EU projekte, europsku i međunarodnu suradnju u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, s danom 15. rujna 2025., do imenovanja ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.

Dosadašnji član Upravnog vijeća Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama Šime Erlić je razriješen, a novom članicom po položaju imenovana je Nataša Mikuš Žigman.

Zbog isteka mandata razriješena je dosadašnja članica Upravnog vijeća Agencije za ugljikovodike Dunja Magaš, te je ponovno imenovana, kao državna dužnosnica iz ministarstva nadležnog za prostorno uređenje.

Državnom službeniku Nevenu Kosu ponovno je, s danom 15. rujna 2025., dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove u Ministarstvu gospodarstva, do imenovanja ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.

Državnoj službenici Branki Augustinović ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za trgovinu i unutarnje tržište u Ministarstvu gospodarstva, s danom 18. rujna 2025., do imenovanja ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.

Donesena je Odluka kojom se određuju mr.sc. Irena Andrassy i dr.sc. Ksenija Grubišić predstavnicama Vlade Republike Hrvatske u Visokom vijeću Europskog sveučilišnog instituta.

Opozvan je dosadašnju predstavnik Vlade Republike Hrvatske u Gospodarsko-socijalnom vijeću Šime Erlić, a novom predstavnicom imenovana je Nataša Mikuš Žigman.