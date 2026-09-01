VOZAČI, OPREZ

Vjetar stvara probleme: Skupini vozila zabranjen promet Jadranskom magistralom

I.H./Hina

01.09.2026 u 07:24

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Pixsell / Autor: Goran Kovacic/PIXSELL
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Zabranjen je promet za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle zbog vjetra na Jadranskoj magistrali dok su kolnici mjestimice mokri u Slavoniji te središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, a promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, izvijestili su iz Hrvatskog autokluba.

Zabrana prometa za prvu skupinu vozila je između Bakra i Senja, između čvora Križišće (A7) i Križišća (DC501) te Kraljevice (DC8) i čvora Križišće (A7).

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Iz HAK-a navode povremene zastoje u zonama radova, stoga upozoravaju vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. 

Povećana je gustoća prometa na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreb, na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u oba smjera te Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane, kao i na Jadranskoj magistrali (DC) u Stobreču. 

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