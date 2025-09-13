Više od polovice Poljaka ne bi branilo svoju domovinu u slučaju rata

Anketu je proveo Pollster Research Institute na zahtjev lista Super Express, a ispitanicima je postavljeno pitanje: „U slučaju izbijanja rata, biste li se dobrovoljno prijavili u vojsku ili na neki drugi način aktivno podržali vojsku u njezinim operacijama?”

Novinari tabloida Polsatnews rezultate su nazvali – „zapanjujućima“.

Više od polovice Poljaka ne želi braniti zemlju

Na postavljeno pitanje, čak 57% ispitanika odgovorilo je da “ne namjerava sudjelovati” u obrani zemlje. Suprotno tome, 26% Poljaka izjavilo je da bi, u slučaju rata, bilo spremno pridružiti se vojsci ili na neki drugi način aktivno sudjelovati u obrani domovine.

Dodatnih 17% ispitanika nije znalo ili nije željelo dati odgovor.

Autori izvještaja naglasili su da se razlozi za ovakav stav mogu tumačiti na različite načine, te da bi se u slučaju stvarne ratne prijetnje stavovi građana mogli značajno promijeniti.

Ruski dronovi iznad Poljske – sigurnosne rasprave ponovno u fokusu

Super Express ističe da su rezultati ankete došli u trenutku kada je javnost već uznemirena nedavnim događajima povezanima s ruskim dronovima, koji su u više navrata povrijedili poljski zračni prostor. Ti incidenti ponovno su otvorili rasprave o sigurnosti i riziku od širenja rata na Poljsku.

Podsjetimo, u noći s 9. na 10. rujna ruski dronovi povrijedili su poljski zračni prostor, a neki od njih su oboreni. Kako je priopćilo Ministarstvo unutarnjih poslova i uprave, potvrđeno je da je na području nekoliko vojvodstava pronađeno ukupno 16 letjelica.