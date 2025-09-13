Zapanjujuća anketa

Više od polovice Poljaka ne bi branilo svoju domovinu u slučaju rata

Maja Čohan

13.09.2025 u 11:49

Poljski vojnik
Poljski vojnik Izvor: EPA / Autor: JAKUB KACZMARCZYK
Prema najnovijoj anketi, više od polovice Poljaka izjavilo je da “ne namjerava sudjelovati” u obrani zemlje u slučaju rata. S druge strane, nešto više od svakog četvrtog ispitanika izjavilo je da bi bilo spremno podržati vojsku ako bi došlo do oružanog sukoba

Anketu je proveo Pollster Research Institute na zahtjev lista Super Express, a ispitanicima je postavljeno pitanje: „U slučaju izbijanja rata, biste li se dobrovoljno prijavili u vojsku ili na neki drugi način aktivno podržali vojsku u njezinim operacijama?”

Novinari tabloida Polsatnews rezultate su nazvali – „zapanjujućima“.

Više od polovice Poljaka ne želi braniti zemlju

Na postavljeno pitanje, čak 57% ispitanika odgovorilo je da “ne namjerava sudjelovati” u obrani zemlje. Suprotno tome, 26% Poljaka izjavilo je da bi, u slučaju rata, bilo spremno pridružiti se vojsci ili na neki drugi način aktivno sudjelovati u obrani domovine.

Dodatnih 17% ispitanika nije znalo ili nije željelo dati odgovor.

Autori izvještaja naglasili su da se razlozi za ovakav stav mogu tumačiti na različite načine, te da bi se u slučaju stvarne ratne prijetnje stavovi građana mogli značajno promijeniti.

Ruski dronovi iznad Poljske – sigurnosne rasprave ponovno u fokusu

Super Express ističe da su rezultati ankete došli u trenutku kada je javnost već uznemirena nedavnim događajima povezanima s ruskim dronovima, koji su u više navrata povrijedili poljski zračni prostor. Ti incidenti ponovno su otvorili rasprave o sigurnosti i riziku od širenja rata na Poljsku.

Podsjetimo, u noći s 9. na 10. rujna ruski dronovi povrijedili su poljski zračni prostor, a neki od njih su oboreni. Kako je priopćilo Ministarstvo unutarnjih poslova i uprave, potvrđeno je da je na području nekoliko vojvodstava pronađeno ukupno 16 letjelica.

Većina tih dronova bili su tzv. mamci – nenaoružane letjelice čija je svrha bila odvlačenje pažnje i testiranje sustava protuzračne obrane. Oni dronovi koji su mogli predstavljati stvarnu prijetnju srušeni su zahvaljujući NATO-ovim zračnim snagama.

Istraživanje je proveo Pollster Research Institute 10. i 11. rujna 2025. godine metodom CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing) na reprezentativnom uzorku od 1020 odraslih Poljaka. Uzorak je obuhvatio građane starije od 18 godina, a najveća moguća statistička pogreška procjene iznosila je približno 3%.

tportal
