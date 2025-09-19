REGIJA DARFUR U SUDANU

Više od 70 ubijenih u krvavom napadu dronom na džamiju

19.09.2025

Više od 70 ljudi ubijeno je u napadu dronom na džamiju u sudanskoj regiji Darfur, rekao je za BBC visoki medicinski izvor

Za napad u gradu el-Fašeru u petak okrivljene su paravojne Snage za brzu potporu (RSF), skupina koja nije preuzela odgovornost za događaj. Vojska i paravojska RSF vode žestoki građanski rat već više od dvije godine.

Paravojne snage dobivaju na snazi u borbi za potpunu kontrolu nad el-Fašerom, posljednjim vojnim uporištem u Darfuru i domom više od 300.000 civila koji su okruženi borbama.

Stanovnik grada svjedočio je za BBC da je dron udario tijekom jutarnje molitve, ubivši desetke ljudi na licu mjesta.

Izvor iz medicinske službe kaže da je 78 ljudi poginulo, a oko 20 ozlijeđeno, ali proces izvlačenja tijela iz ruševina zgrade još uvijek je u tijeku.

