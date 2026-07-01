Više od 2400 vojnika na velikoj vježbi: Milanović odao priznanje Hrvatskoj vojsci

Predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović pratio je u srijedu na vojnom poligonu „Eugen Kvaternik” vojnu vježbu „Borbena moć 26“ i ocijenio kako je vježba bila uspješna i kako je pokazala sposobnosti Hrvatske vojske.

„Vježba je bila uspješna i pokazala je naše sposobnosti“, poručio je predsjednik navodeći kako su na njoj bili prisutni i naši saveznici. „To su prije svega Amerikanci bez kojih međunarodna vojna suradnja ne bi značila ništa, naši saveznici iz Slovenije, Talijani i naši prijatelji s Kosova, koje ćemo pozivati kada god bude prilika na ovakve i slične događaje bez obzira na to što o tome misle u NATO centrali ili bilo tko“, poručio je Milanović nakon međunarodne združene vojne vježbe „Borbena moć 26“. Čestitao je na „maksimalnoj vojnoj vježbi, s obzirom na uvjete i veličinu poligona“, svima koji su na njoj radili tjednima, posebno načelniku Glavnog stožera.

„Čestitke svima koji su u ovome sudjelovali. To dugujem onima koji su u prašini i znoju bili ovdje danima i tjednima, i prije toga na Udbini“, rekao je predsjednik Milanović zahvalivši pri tom i zapovjedniku Nacionalne garde Minnesote „s kojom imamo odličnu suradnju ne samo na riječima nego i na djelu“ i odlazećem američkom vojnom atašeu. „To su ljudi s kojima su odnosi dobri i sadržajni. I jedino s Amerikancima možete imati ovu razinu jer naprosto imaju taj volumen i tu političku volju, i nisu očajni da svakome 'uvale' svoju robu nego ipak biraju. To je u naravi priroda velesila, a velesila ima jako malo“, izjavio je predsjednik Milanović. Tijekom vježbe, koja se provodi od 22. lipnja do 3. srpnja 2026. godine na lokacijama diljem zemlje, prikazane su sposobnosti i spremnost Hrvatske vojske da zajedno sa saveznicima i partnerima provedbom zadaća s ciljem odvraćanja i obrane u okvirima misije kolektivne obrane.

Međunarodna vojna vježba "Borbena moć 26" Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL







+48 Međunarodna vojna vježba "Borbena moć 26" Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL