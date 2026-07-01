Hrvatska vojska demonstrirala borbenu moć: Pogledajte vojnu vježbu kod Slunja

Tijekom vježbe uvježbavaju se združene borbene operacije visokog intenziteta, s posebnim naglaskom na obranu nacionalnog teritorija, izvršavanje zadaća koje proizlaze iz članstva Hrvatske u NATO-u te jačanje otpornosti države na različite sigurnosne prijetnje.

Vježba "Borbena moć 26" održava se od 22. lipnja do 3. srpnja na vojnim poligonima diljem Hrvatske, a u njoj sudjeluju pripadnici Hrvatske vojske, savezničkih i partnerskih oružanih snaga te sastavnice sustava domovinske sigurnosti.

Posebna pozornost posvećena je uporabi novointegriranih borbenih sustava i suvremenih tehnologija, kao i primjeni iskustava stečenih u aktualnim oružanim sukobima.

Jedan od ciljeva vježbe je i prikupljanje iskustava radi daljnjeg razvoja borbenih sposobnosti Hrvatske vojske, jačanja kolektivne obrane te potpore civilnim institucijama u zaštiti stanovništva i kritične infrastrukture.

U vježbi sudjeluje više od 3000 pripadnika Oružanih snaga RH, oko 500 vojnika iz savezničkih i partnerskih država, više od 25 brodova Hrvatske ratne mornarice, više od 20 aviona, helikoptera i besposadnih letjelica, kao i brojni topnički, raketni i oklopni sustavi.

Uz vojsku, u aktivnosti je uključeno i stotinjak pripadnika drugih sastavnica sustava domovinske sigurnosti.

"Borbena moć 26" objedinjuje više redovitih vojnih vježbi Hrvatske vojske, među kojima su Harpun, Meduza, Sokol, Štit, Stabilnost i IEL/MILU, a završni prikaz kod Slunja predstavlja vrhunac ovogodišnjeg ciklusa obuke Oružanih snaga Republike Hrvatske.