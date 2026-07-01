Hrvatska vojska demonstrirala borbenu moć: Pogledajte vojnu vježbu kod Slunja

Na vojnom poligonu "Eugen Kvaternik" kod Slunja održan je završni prikaz međunarodne združene vojne vježbe "Borbena moć 26", najveće vojne aktivnosti Oružanih snaga Republike Hrvatske ove godine
Vježba "Borbena moć 26" održava se od 22. lipnja do 3. srpnja na vojnim poligonima diljem Hrvatske, a u njoj sudjeluju pripadnici Hrvatske vojske, savezničkih i partnerskih oružanih snaga te sastavnice sustava domovinske sigurnosti.
Tijekom vježbe uvježbavaju se združene borbene operacije visokog intenziteta, s posebnim naglaskom na obranu nacionalnog teritorija, izvršavanje zadaća koje proizlaze iz članstva Hrvatske u NATO-u te jačanje otpornosti države na različite sigurnosne prijetnje.
Posebna pozornost posvećena je uporabi novointegriranih borbenih sustava i suvremenih tehnologija, kao i primjeni iskustava stečenih u aktualnim oružanim sukobima.
Jedan od ciljeva vježbe je i prikupljanje iskustava radi daljnjeg razvoja borbenih sposobnosti Hrvatske vojske, jačanja kolektivne obrane te potpore civilnim institucijama u zaštiti stanovništva i kritične infrastrukture.
U vježbi sudjeluje više od 3000 pripadnika Oružanih snaga RH, oko 500 vojnika iz savezničkih i partnerskih država, više od 25 brodova Hrvatske ratne mornarice, više od 20 aviona, helikoptera i besposadnih letjelica, kao i brojni topnički, raketni i oklopni sustavi.
Uz vojsku, u aktivnosti je uključeno i stotinjak pripadnika drugih sastavnica sustava domovinske sigurnosti.
"Borbena moć 26" objedinjuje više redovitih vojnih vježbi Hrvatske vojske, među kojima su Harpun, Meduza, Sokol, Štit, Stabilnost i IEL/MILU, a završni prikaz kod Slunja predstavlja vrhunac ovogodišnjeg ciklusa obuke Oružanih snaga Republike Hrvatske.