FOTO Ovako je Hrvatska vojska obilježila 30 godina suradnje s Nacionalnom gardom Minnesote

U sklopu međunarodne združene vojne vježbe ''Borbena moć 26'', u ponedjeljak je na vojnom poligonu ''Eugen Kvaternik'' kod Slunja obilježena 30. obljetnica suradnje Oružanih snaga Republike Hrvatske i Nacionalne garde Minnesote kroz Program međudržavnog partnerstva

Tom prigodom održan je bilateralni sastanak načelnika Glavnog stožera OSRH Tihomira Kundida i zapovjednika Nacionalne garde Minnesote Shawna P. Mankea na kojem su razgovarali o daljnjem jačanju partnerstva i zajedničkom razvoju sposobnosti, izvijestilo je u ponedjeljak navečer Ministarstvo obrane RH. Pripadnici Oružanih snaga RH i Nacionalne garde Minnesote svečano su se postrojili u čast tridesete obljetnice partnerstva.

Načelnik Glavnog stožera OSRH Tihomir Kundid istaknuo je da se upravo kroz takve obuke i vježbe razvija i održava visoka razina operativne spremnosti. ''Zajedničke vježbe poput Borbene moći 26 od iznimne su važnosti jer omogućuju razmjenu znanja i iskustava među savezničkim vojskama, osobito u današnjem zahtjevnom i izazovnom sigurnosnom okruženju'', rekao je.

Borbena moć 26 – Potvrda 30 godina partnerstva OSRH i Nacionalne garde Minnesote Izvor: MORH / Autor: Dino Varosanec







+50 Borbena moć 26 – Potvrda 30 godina partnerstva OSRH i Nacionalne garde Minnesote Izvor: MORH / Autor: Dino Varosanec