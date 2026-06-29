FOTO Ovako je Hrvatska vojska obilježila 30 godina suradnje s Nacionalnom gardom Minnesote

U sklopu međunarodne združene vojne vježbe ''Borbena moć 26'', u ponedjeljak je na vojnom poligonu ''Eugen Kvaternik'' kod Slunja obilježena 30. obljetnica suradnje Oružanih snaga Republike Hrvatske i Nacionalne garde Minnesote kroz Program međudržavnog partnerstva
Tom prigodom održan je bilateralni sastanak načelnika Glavnog stožera OSRH Tihomira Kundida i zapovjednika Nacionalne garde Minnesote Shawna P. Mankea na kojem su razgovarali o daljnjem jačanju partnerstva i zajedničkom razvoju sposobnosti, izvijestilo je u ponedjeljak navečer Ministarstvo obrane RH.
Pripadnici Oružanih snaga RH i Nacionalne garde Minnesote svečano su se postrojili u čast tridesete obljetnice partnerstva.
Načelnik Glavnog stožera OSRH Tihomir Kundid istaknuo je da se upravo kroz takve obuke i vježbe razvija i održava visoka razina operativne spremnosti.
''Zajedničke vježbe poput Borbene moći 26 od iznimne su važnosti jer omogućuju razmjenu znanja i iskustava među savezničkim vojskama, osobito u današnjem zahtjevnom i izazovnom sigurnosnom okruženju'', rekao je.
Zapovjednik Nacionalne garde Minnesote Shawn P. Manke zahvalio je svim pripadnicima, zapovjednicima i čelnicima Oružanih snaga RH koji su svojim zalaganjem tijekom protekla tri desetljeća pridonijeli uspješnom razvoju i održavanju partnerstva.
''Zajednička obuka, provedena rame uz rame tijekom brojnih aktivnosti, rezultirala izgradnjom međusobnog povjerenja, profesionalnog uvažavanja i istinskog prijateljstva između pripadnika dviju savezničkih vojski'', poručio je.
Veleposlanica SAD-a u Hrvatskoj Nicole McGraw istaknula je Hrvatsku kao važnog saveznika unutar NATO saveza te da SAD s ponosom stoje uz Hrvatsku kao pouzdanog partnera. Ujedno je izrazila zahvalnost svim pripadnicima partnerskih i savezničkih zemalja na njihovom doprinosu provedbi međunarodne združene vojne vježbe ''Borbena moć 26'' i jačanju zajedničke sigurnosti.
Programu međudržavnog partnerstva Hrvatska je pristupila u lipnju 1996. godine, kada je savezna država Minnesota postala njezin partner. Tijekom proteklih 30 godina ostvareno je više od 1300 zajedničkih aktivnosti.
Navedeno partnerstvo predstavlja važan doprinos jačanju bilateralnih odnosa Hrvatske i Sjedinjenih Država, interoperabilnosti savezničkih snaga i zajedničkoj sigurnosti unutar NATO-a, ističu u MORH-u.