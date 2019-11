Vilim Ribić demantira Aladrovića i Marića i poručuje da tuđe povišice ne ovise o njima

Čelnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Vilim Ribić komentirao je izjavu ministra financija Zdravko Marić da ostali sindikati javnih službi neće moći potpisati dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru ako obrazovni sindikati ne prihvate Vladinu ponudu.

Na pitanje kakva je reakcija među sindikatima na izjave Zdravka Marića i Josipa Aladrovića, ima li pritisaka na sindikate, Ribić je rekao kako izjave nije čuo.

"Ovisi što su Marić i Aladrović mislili. Nisam izravno čuo jesu li rekli to da ako sindikati javnih službi ne potpišu, da se to neće odnositi i na njihove članove. Ako su to rekli, onda je to neistina. Sindikati državnih službi su potpisali ista ta povećanja osnovice, na njih se to odnosi, ali se istovremeno, zakonom spojenih posuda, to odnosi na sve javne službe.