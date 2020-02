Vili Beroš vodio izvanredni sastanak o koronavirusu u Bruxellesu, zaključke iznio na presici

Ministri zdravstva 27 zemalja članica EU-a istaknuli su u četvrtak u Bruxellesu potrebu za boljom koordinacijom mjera za suzbijanje opasnosti od širenja koronavirusa te ukazali na moguće probleme u nabavi lijekova i medicinske opreme iz Kine.

"Do zadnjeg trenutka rasprave imali smo određene dileme oko teksta zaključaka, ali smo došli do kompromisnog rješenje koji zadovoljava sve. Upitno je bilo što su određene države tražile da putnici koji dolaze iz aficiranih zemalja pobroje sve kontakte, a tome se protivila većina zemalja jer je to iz epidemioloških i tehničkih razloga gotovo nemoguće. S druge strane, taj strah od uvoza virusa u EU ipak je presudio i ublažili smo taj izričaj i došli do kompromisnog prijedloga", rekao je ministar Beroš.

Dogovoreni tekst o tom pitanju glasi: "Putnike koji dolaze iz ili su bili u tranzitu u zaraženom području, kada je to opravdano okolnostima, može se tražiti da daju informacije jesu li bili u kontaktu s osobama u tom području".