Barcelona zbog otkazivanja sajma mobilne industrije ostala bez 500 milijuna eura

Vodeći svjetski sajam mobilne industrije Mobile World Congres (MWC), koji se u Barceloni trebao održati od 24. do 27. veljače, organizatori su ovaj tjedan otkazali uz objašnjenje zabrinutosti zbog koronavirusa, no nagađa se i o drugim razlozima

Znakovito je da se istodobno s otkazivanjem barcelonskoga sajma po Europi održavaju brojni drugi svjetski sajmovi, pogotovo turistički, kojima je sada prava sezona, do onih automobilskih, modnih, filmskih i drugih, od kojih za sada nijedan veći i važniji nije otkazan zbog koronavirusa.

No, razna su objašnjenja otkazivanja, čime se u četvrtak bave brojni telekom analitičari u svijetu: od toga da je stvarno riječ o strahu i zabrinutosti zbog virusa, do onih da je u pitanju jaki političko-ekonomski utjecaj, pa čak i novi oblik rata za tržište te industrije.

Za svjetsku telekom i ukupnu industriju mobilnih tehnologija i komunikacija MWC je uvijek bio vrlo važan, jer osim što je predstavljao najnovije mobilne uređaje, mobitele i druge, te donosio trendove i predviđanja, to je mjesto i dogovaranja poslova, razmjene iskustava, ali i načelnog definiranja raznih zajedničkih standarda u razvoju novih mreža i servisa.

Zadnjih nekoliko godina taj je sajam postao i prilika za razgovore i o dolazećim mobilnim mrežama pete generacije ili 5G, a ove se godine očekivalo i predstavljanje novih uređaja i terminalne opreme za te mreže, čija se komercijalizacija u Europi najavljuje za ovu i iduće tri godine.

Na MWC-u ove je godine nastup planiralo i prijavilo se oko 2500 izlagača iz 200 zemalja, među kojima su gotovo svi veliki i manji telekomi, proizvođači i dobavljači opreme te brojne sotverske i druge tehnološke tvrtke, uključujući i sve najvažnije u tom sektoru iz Kine.

Među izlagačima ove je godine nastup planiralo i nekoliko tvrtki iz Hrvatske, uz ostale i jedna od najjačih domaćih IT tvrtki Infobip, i od kojih su neke na tom sajmu pronašle i svoj globalni put, a osim njih sajam su redovito posjećivali i predstavnici telekoma koji posluju u Hrvatskoj, HAKOM-a, pa u nekim godinama i iz Ministarstva prometa i drugi.

Svake godine sajam u Barceloni je obilazilo i nekoliko hrvatskih novinara, među njih ukupno više od pet tisuća akreditiranih iz svijeta, i svima njima se, kao i izlagačima na svojim web stranicama organizatori sada ispričavaju, uz poziv da se vide u 2021.

Slično poručuju i potencijalnim posjetiteljima sajma, kojih je svake godine više od 100 tisuća, među kojima je uvijek i oko dvije do tri tisuće čelnih ljudi, predsjednika uprava i direktora raznih kompanija, brojni ministri i drugi dužnosnici zaduženi za taj sektor, konzultanti, ali i razne zvijezde iz show biznisa (glumci, pjevači i drugi) koji sajmu daju malo 'opušteniji' ton.

Organizator MWC-a je svjetsko udruženje mobilne i telekom industrije GSMA, koje zastupa interese oko 750 telekom/mobilnih operatora iz svijeta te još 400-ak drugih kompanija i čiji je predsjednik Uprave John Hoffman u službenoj izjavi o otkazivanju sajma naglasio žaljenje, ali i zabrinutost zbog širenja virusa.

"Uzimajući u obzir sigurno i zdravo okruženje u Barceloni i zemlji domaćinu, GSMA je otkazala MWC Barcelona 2020, jer globalna zabrinutost zbog koronavirusa, putovanja i drugih okolnosti onemogućava GSMA da održi taj događaj", poručio je Hoffman.

Dodao je da su takvu odluku prihvatili i razumiju i njihovi partneri, gradske i katalonske vlasti, a da će GSMA s njima i dalje zajedno raditi za MWC 2021 i buduća izdanja, odnosno bar do 2023. do kada im traje zadnji ugovor.

U 10-ak dana od toga da se ne otkazuje do otkaza

Oko održavanja ili neodržavanja sajma GSMA je sa barcelonskim i katalonskim vlastima razgovarala cijelo vrijeme od pojave virusa, a iz press tima sajma su na upit Hine krajem siječnja o mogućnosti eventulanog otkazivanja zbog koronavirusa odgovorili da neće biti otkazivanja te da su pripremili jake mjere zaštite i preporuke za posjetitelje.

"GSMA potvrđuje da do sada nije bilo utjecaja virusa na registraciju na MWC Barcelona, no pozivamo izlagače i sudionike da provode odgovarajuće smjernice i protokole koji su predloženi od strane WHO-a i drugih zdravstvenih tijela zbog virusa", odgovorili su tada Hini organizatori.

No, već tjedan poslije, počela su otkazivanja velikih izlagača, od LG-a, potom Sonyja, Amazona, Ericssona, Facebooka, Deutsche Telekoma, Nokije, Vodafone i drugih, te ih je u trenutku odluke o otkazivanju bilo ukupno nešto malo više od 30. Većina njih je te odluke objasnila brigom za svoje zaposlenike i osoblje koje je trebalo raditi na sajmu.

Očito je i to, a neki kažu i sigurno, ubrzalo odluku o otkazivanju, jer se radi o nekim od najvećih izlagača, dok su s druge strane neki svjetski telekom analitičari to otkazivanje pripisali i svađi između vlasti Barcelone i GSMA-e, jer Barcelona nije pristala proglasiti izvanredno stanje, ocjenivši da za to nema razloga.

Sve će to GSMA uzrokovati velike gubitke i troškove, a i samoj Barceloni (hotelima, restoranima, trgovinama i dr.) 'izbiti' veliki novac od posjetitelja tog sajma, koji su poznati kao dobri potrošači. Procjenjuje se da taj sajam ukupno donosi više od 500 milijuna eura prihoda.