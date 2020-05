Ujutro i prijepodne u subotu u unutrašnjosti uz prolazno više oblaka mjestimice može biti malo kiše, a u Dalmaciji bit će pretežno sunčano. Navečer i osobito tijekom noći sa sjeverozapada se očekuje jače naoblačenje s kišom te lokalno i izraženijim pljuskovima s grmljavinom, prognoza je Državnog hidrometerološkog zavoda (DHMZ)

U nedjelju u noći i ujutro umjereno i pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Prijepodne prestanak oborine i djelomično razvedravanje sa sjeverozapada pa kiše i pljuskova u poslijepodnevnim satima može biti još uglavnom u Dalmaciji.

Na kopnu će u nedjelju puhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, koji će u drugom dijelu dana slabjeti. Na sjevernom i srednjem dijelu Jadrana umjerena i jaka bura, a drugdje jugo. Bura će se do kraja dana proširiti duž cijele obale. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 12, na Jadranu od 14 do 17, a najviša dnevna uglavnom od 16 do 21 °C.