Vidović: Poštujem Krstičevića, ali u Saboru smo svi jednaki

Žao mi je zbog reakcije ministra obrane i potpredsjednika Vlade Damira Krstičevića, kojeg poštujem kao zapovjednika i vojnika, ali u Saboru smo svi kolege i svi smo jednaki, prva je reakcija SDP-ova zastupnika Franka Vidovića nakon što je ministar u srijedu nervozno bacio na pod makete aviona koje mu je Vidović poklonio

"Nije mi bila namjera isprovocirati ga jer to što sam mu darovao makete bila je šala, a kao šalu je sve shvatio i premijer. No, ministrove reakcije neka govore same za sebe", rekao je Vidović novinarima neposredno nakon svog performansa.

Rasprava o propaloj nabavi borbenih zrakoplova na saborskom "aktualcu" iznervirala je u jednom trenutku Krstičevića u toj mjeri da je, nakon što mu je Vidović prišao i uručio kutiju sa sklopivom maketom aviona, bijesno bacio maketu na pod i poručio mu: "Goni se, ti i ovo!".

Nakon incidenta Krstičević se novinarima požalio da ga je Vidović htio poniziti.

"To je poniženje, to nije sportski. Tako se ne radi s vojnikom. Ja to njemu ne bih nikad napravio", kazao je Krstičević.