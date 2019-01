Vidović: Plenković i Krstičević su Hrvatsku izložili međunarodnoj blamaži

Saborski zastupnik SDP-a Franko Vidović rekao je u srijedu da njegova stranka smatra da se premijer i ministar obrane moraju suočiti s teretom odgovornosti zbog problema u nabavi izraelskih borbenih aviona i izlaganja Hrvatske međunarodnoj blamaži.

"SDP ne prihvaća nikakve B, C, D, E, ili ne znam koje sad varijante kupnje aviona. Ono što prihvaćamo to je odgovornost za A varijantu. Pojedini ljudi na čelu sa ministrom Krstičevićem su lobirali upravo za tu varijantu i moraju se sad suočiti s teretom odgovornosti. Ista takva odgovornost leži i na premijeru Plenkoviću jer je on bio taj koji je također radio istu stvar kao i ministar Krstičević", rekao je Vidović novinarima ispred središnjice SDP-a gdje je dao izjavu u povodu problema s nabavom izraelskih aviona, koja će, smatra, vjerojatno sutra biti i otkazana.