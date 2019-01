Što stoji u američkom dokumentu o nabavi vojnih aviona za koji državni vrh tvrdi da ne postoji?

U iščekivanju dolaska izraelskog izaslanstva s potvrdom propasti nabave borbenih aviona, već danima u javnosti traju igre oko tzv. non-papera, dokumenta u kojem je SAD upozorio Hrvatsku da ne može dobiti onakve avione kakve je dogovorila s Izraelom. Mediji objavljuju što je pisalo u njemu, a državni vrh složno demantira postojanje takvog dokumenta. Novo svjetlo na priču baca portal Obris.org

Možda je najvažnije to da je SAD, kako piše Obris, smatrao da se detaljan uvid u tehničko stanje ponuđenih rabljenih F-16 te ishođenje potrebnih dozvola za prijenos tehnologije trećoj strani (Third Party Transfer ili TPT), kao i izbor izvođača svih potrebnih radova, trebao obaviti prije donošenja konačne odluke. To Hrvatska nije napravila, nego je donijela odluku krajem ožujka, a tek nakon toga čekalo se da Izrael ishodi dozvole o TPT-u od SAD-a. Na kraju je ta dozvola i dobivena, ali samo za ogoljele avione, iz kojih bi se trebala izvaditi sva izraelska nadogradnja, na što Hrvatska ne pristaje, već najavljuje poništenje odluke. Detaljan uvid u tehničko stanje zrakoplova koje je Hrvatska trebala dobiti do danas nije napravljen, kao što nisu bili izabrani ni izvođači svih predviđenih radova.

Na kraju, na portalu zaključuju kako je non-paper sigurno vidjelo više ljudi od samog premijera, ministra obrane i predsjednice te da je neshvatljivo negiranje njegovog postojanja i optuživanje SAD-a da se predomislio, što bi moglo dovesti do toga da se SAD naljuti i počne uskraćivati pomoć koju je dosad obilato davao Hrvatskoj.