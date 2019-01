Predsjednica o F-16: Spali smo na tri MiG-a, izgubljeno je dragocjeno vrijeme

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović u Čakovcu se osvrnula na probleme s kupnjom zrakoplova F-16 Barak i komentirala sutrašnji dolazak izraelske delegacije.

Ponovila je da nije sudjelovala u pregovorima osim načelnh razgovora s izraelskim kolegom kao i američkim ministrom obrane Mattisom te njegovom tajnicom zaduženom za te poslove. Istaknula je da nije bilo nikakvih indicija da će biti problema, te de su svi znali da će biti potrebna dozvola transfera tehnologije trećoj strani, ali da se na to obvezao Izrael, dok su američki dužnosnici uvjeravali kako su htjeli potvrditi da za Hrvatsku neće biti skrivenih troškova.

Rekla je da je za probleme saznala u studenom, ali da do tada nitko relevantan nije govorio o problemima u transferu. Predsjednica je dodala da Hrvatska ne može utjecati na prijepore između SAD-a i Izraela te da je zvao ministar Krstičević i izvijestio da sutra dolazi izraelska delegacija kada će se saznati odluka Izralea.

Predsjednica ističe kako je izgubljeno dragocjeno vrijeme, a da je hrvatsko ratno zrakoplovstvo spalo na tri zrakoplova MIG-21.

'Remont zrakoplova koji je napravljen 2013. je apsolutno bio promašen. To su razlozi i pitanja koja trebamo razmatrati. Sad je najbitnije ne samo hoće li doći do realizacije, nego što ćemo ako ne dođe do realizacije. Očito ćemo morati ići u proces nabave, ovisno o tome što ćemo čuti sutra. Hrvatska želi zadržati borbeno zrakoplovstvo, morat ćemo pokrenuti novi postupak, vremena nemamo, stanje Migova je puno lošije nego što je trebalo biti. Morat ćemo biti kreativni', rekla je Kolinda Grabar Kitarović.