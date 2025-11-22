EU i Velika Britanija sudjelovat će u pregovorima oko mirovnog plana za Ukrajinu

Predstavnici europskih država razgovarat će o američkom mirovnom planu za Ukrajinu s predstavnicima SAD-a i ukrajinskim dužnosnicima u nedjelju u Ženevi, rekao je izvor iz njemačke vlade za agenciju dpa
Uz predstavnike EU u Ženevi će biti i predstavnici Velike Britanije, viši europski dužnosnik rekao je za POLITICO da ukrajinski saveznici žele izmijeniti Trumpov prijedlog jer se boje da ide u korist Rusiji.
Razgovori se vode na razini savjetnika za nacionalnu sigurnost. EU će vjerojatno predstavljati Bjoern Seibert, šef kabineta predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen.
Podsjetimo, američki predsjednik Donald Trump dao je Kijevu rok do četvrtka da odgovori na njegov prijedlog mirovnog plana u 28 točaka.
Nacrt, koji je procurio u medije ranije ovog tjedna, a u četvrtak je službeno predstavljen Kijevu, izazvao je zabrinutost u Ukrajini i među njezinim ključnim europskim partnerima jer uključuje široke teritorijalne i vojne ustupke Rusiji.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski imenovao je pregovaračku delegaciju za pregovore s Washingtonom, Rusijom i drugim uključenim međunarodnim partnerima, po uredbi koja je objavljena u subotu u Kijevu. On je imenovao šefa kabineta Andrija Jermaka glavnim pregovaračem. Devetočlano izaslanstvo također uključuje Kirila Budanova, čelnika vojne obavještajne službe.
Zelenski je u petak rekao da američki mirovni plan ostavlja Ukrajinu suočenu s "vrlo teškim izborom: ili gubitkom dostojanstva ili rizikom gubitka ključnog partnera", misleći na Sjedinjene Države. Bez američke podrške - koja osigurava oružje i ključne obavještajne podatke za borbu Ukrajine protiv ruskih snaga - nastavak rata bio bi daleko teži za Kijev.
Trump je naknadno rekao je da njegov trenutačni prijedlog za mir u Ukrajini i okončanje ruskog rata nije njegova konačna ponuda.