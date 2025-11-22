EU i Velika Britanija sudjelovat će u pregovorima oko mirovnog plana za Ukrajinu

Uz predstavnike EU u Ženevi će biti i predstavnici Velike Britanije, viši europski dužnosnik rekao je za POLITICO da ukrajinski saveznici žele izmijeniti Trumpov prijedlog jer se boje da ide u korist Rusiji.

Razgovori se vode na razini savjetnika za nacionalnu sigurnost. EU će vjerojatno predstavljati Bjoern Seibert, šef kabineta predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen.

Podsjetimo, američki predsjednik Donald Trump dao je Kijevu rok do četvrtka da odgovori na njegov prijedlog mirovnog plana u 28 točaka.