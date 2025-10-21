BEZ STRUJE

VIDEO Tornado pogodio područje sjeverno od Pariza, poginula jedna osoba

I.H./Hina

21.10.2025 u 12:35

Tornado sjeverno od Pariza
Tornado sjeverno od Pariza Izvor: Screenshot, X / Autor: @WxNB_
Jedna je osoba poginula, a najmanje devet ih je teško ozlijeđeno nakon što je u ponedjeljak navečer tornado pogodio područje sjeverno od Pariza

Prefektura Val-d'Oise je u utorak ujutro izvijestila da je jedna osoba poginula, četiri su osobe kritično, a pet ih je u teškome stanju nakon nevremena koje je pogodilo Ermont, sjeverno predgrađe Pariza.

Lokalna vremenska aplikacija Météo Express objavila je snimku na kojoj se vidi kako tornado ruši tri dizalice.

"Iznenadan i neobično intenzivan tornado pogodio je nekoliko gradova u Val-d'Oiseu, usmrtivši pritom jednu osobu i teško ozlijedivši njih još nekoliko", objavio je na X-u francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez.

Lokalna prefektura je priopćila da je u Ermont i obližnja predgrađa Eaubonne, Andilly, Montmorency i Franconville upućeno 150 vatrogasaca, pripadnika hitnih službi i policajaca.

U međuvremenu je bez struje od utorka rano ujutro ostalo 1700 domaćinstava.

