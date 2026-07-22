milijunska šteta

VIDEO Superćelijska oluja ostavila Hercegovinu u kaosu: 'Ovako nešto nismo imali desetljećima'

I.V.

22.07.2026 u 13:37

Tuča u Nevesinju
Tuča u Nevesinju Izvor: X / Autor: Gospodar Pršljenova
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Materijalna šteta koju je iza sebe ostavilo snažno nevrijeme koje je u utorak pogodilo Hercegovinu procjenjuje se na milijunske iznose, izjavio je načelnik Nevesinja Milenko Avdalović, istaknuvši da je riječ o jednoj od najvećih elementarnih nepogoda u posljednjih nekoliko desetljeća

'U ovom trenutku možemo reći da je šteta golema i da se mjeri u milijunima', rekao je Avdalović, prenosi Klix.ba.

Dodao je kako je još prerano procijeniti jesu li veći gubici nastali na privatnoj imovini ili u poljoprivredi. Komisije izlaze na teren kako bi utvrdile razmjere štete na kućama, gospodarskim objektima i poljoprivrednim površinama.

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Najteže pogođeno selo Bratača

Prema prvim informacijama, najviše je stradalo selo Bratača, gdje je tuča gotovo u potpunosti uništila poljoprivredne kulture. Posebno su teško stradala polja žitarica, a stanovnici prijavljuju i velika oštećenja na kućama i drugim objektima.

'Domaćini prijavljuju štetu na objektima nakon nevremena. Stožer za izvanredne situacije sagledava stanje na terenu, pa ćemo sukladno tome reagirati', rekao je Avdalović.

Dodao je kako građani iz cijele Hercegovine prijavljuju štetu na imovini, stambenim objektima i usjevima.

'Ovakvo nevrijeme nije bilo 50 godina'

Načelnik Nevesinja istaknuo je da ovakvu oluju ne pamte ni najstariji stanovnici toga kraja.

'Nevesinje ovako nešto ne pamti, Hercegovinu je nevrijeme opustošilo... Mislim da ne pamti u posljednjih 50 godina da je bilo', rekao je Avdalović za RTRS.

Prema prvim procjenama, sanacija posljedica trajat će još neko vrijeme, dok nadležne službe nastavljaju obilazak terena i prikupljanje podataka o ukupnoj šteti.

Kako javlja N1 BiH, bila je riječ o superćelijskoj oluji.

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