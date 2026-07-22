Amerikanci bi uskoro trebali potpisati sporazum o Južnoj plinskoj interkonekciji s FBiH

Gostujući u programu Televizije Federacije BiH, ministar energetike, industrije i rudarstva rekao je kako je pri kraju izrada sporazuma koji ima više stotina članaka. "Trenutačno smo pred njegovim zaključenjem", kazao je Lakić.

Južna plinska interkonekcija jedan je od najvećih energetskih projekata u BiH, kojim bi se ova zemlja povezala s hrvatskim plinskim sustavom i dobila pristup ukapljenom prirodnom plinu s LNG terminala na Krku. Na taj način bi ova zemlja prestala biti ovisna o plinu iz Rusije.

Ugovor bi trebao biti sklopljen na najmanje 30 godina, zbog čega vlasti žele svaki detalj pozorno urediti kako ne bi bio na štetu Federacije BiH, pojasnio je ministar Lakić.