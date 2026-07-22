Užas u Leskovcu: Muškarac oteo djevojčicu nakon izlaska iz trgovine, dijete uspjelo pobjeći

Teška drama odigrala se u leskovačkom naselju Obrada Lučića, poznatom i kao Štrkovo naselje, gdje je, prema sumnjama policije, 60-godišnji muškarac oteo maloljetnu djevojčicu nedugo nakon što je izašla iz trgovine.

Incident se dogodio u utorak oko 13 sati, nakon čega je policija pokrenula opsežnu potragu i blokirala veći dio naselja. Osumnjičeni je ubrzo pronađen i priveden, a o slučaju je obaviješteno nadležno tužiteljstvo, piše Telegraf.

Prema navodima stanovnika naselja, muškarac je djevojčici prišao ispred trgovine, silom je ugurao u automobil, zaključao vrata i odvezao se svega nekoliko ulica dalje do svoje kuće.

'Prema onome što smo čuli, prišao joj je, na silu je ugurao u automobil i smjestio na stražnje sjedalo. Zatim ju je odvezao do svoje kuće. Ne znamo kako je uspjela pobjeći, ali je istrčala u dvorište susjeda i počela dozivati pomoć', ispričali su mještani za srpske medije.

Prema njihovim riječima, djevojčica je bila u teškom šoku i toliko uznemirena da nije mogla detaljno opisati što joj se dogodilo.

Tijekom očevida policija je izuzela snimke videonadzora s dvije obližnje kuće. Prema neslužbenim informacijama, na snimkama se vidi osumnjičeni u automobilu te dijete na stražnjem sjedalu, iako snimke navodno nisu potpuno jasne.

Stanovnici naselja tvrde da su i ranije imali nesuglasica s osumnjičenim, no nije im poznato da je prije bio povezan sa sličnim kaznenim djelima. Prema neslužbenim informacijama, u nastavku istrage bit će obavljeno i psihijatrijsko vještačenje osumnjičenog, dok policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti ovog slučaja.