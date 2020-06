[VIDEO] Mirela Holy predstavila 'lex cannabis': Legalna marihuana stiže već u rujnu

Iz SDP-a su u utorak predstavili 'Lex cannabis', zakonski prijedlog koji predviđa omogućava iskorištavanje punog potencijala konoplje, najavljujući da će Sabor kada, vjeruju, Restart koalicija nakon izbora sastavi novu vladu, taj zakon izglasati u rujnu

Maknuti "besmislenu granicu" od 0,2 posto THC-a

To su uglavnom prehrambeni proizvodi jer se ta sorta uglavnom i koristi za tu proizvodnju, "a zamislite što bismo sve mogli proizvoditi kada limit od 0,2 posto THC-a više ne bi bio ograničavajući faktor", istaknula je. Lex cannabis je zakon kojim se omogućava iskorištavanje punog potencijala konoplje, a trenutačno je konoplja regulirana izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga kojom je konoplja s udjelom THC-a 0,2 posto liberalizirana. To znači da se od tih sorti može koristiti samo sjeme za prehrambene svrhe ljudi i životinja. Njime je omogućena proizvodnja sorti koje imaju veći udio THC-a od 0,2 posto za medicinske svrhe, ali samo onim pravnim osobama koje imaju ovlaštenje HALMED-a, pojasnila je Holy. Istaknula je kako je prema tom Zakonu do prošlog listopada trebalo donijeti pravilnik koji bi regulirao proceduru koje pravne osobe uopće mogu proizvoditi marihuanu, ali Ministarstvo zdravstva do danas nije donijelo taj pravilnik.