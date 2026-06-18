VIDEO Razbijena narkomreža u Istri: Pronađeni kokain, eksploziv, bombe i deseci tisuća eura

Sedam osoba uhićeno je u velikoj akciji istarske policije i USKOK-a zbog sumnje na trgovinu drogom i pranje novca. Tijekom pretraga pronađene su velike količine kokaina, hašiša i marihuane, ali i oružje, eksploziv te više od 17.000 eura gotovine

Policijski službenici Policijske uprave istarske, u suradnji s USKOK-om, dovršili su višemjesečno kriminalističko istraživanje nad šest hrvatskih državljana koje sumnjiče da su djelovali kao organizirana kriminalna skupina uključena u proizvodnju i promet drogama. Petoricu osumnjičenih te još jednu hrvatsku državljanku tereti se i za pranje novca stečenog kaznenim djelima. Prema sumnjama istražitelja, mozak operacije je bio 34-godišnji Anto Čabraja, koji je organizirao i vodio zločinačko udruženje koje je od početka 2025. do sredine lipnja ove godine djelovalo na području Istarske županije. U mrežu je uključio još pet muškaraca u dobi od 19 do 59 godina, pri čemu je svaki imao unaprijed određenu ulogu.

Razbijena narkomreža u Istri Izvor: Licencirane fotografije / Autor: PU Istarska

Istražitelji navode kako je prvoosumnjičeni nabavljao kokain i marihuanu na ilegalnom tržištu te organizirao njihovo dopremanje u šumsko područje kod Varvara. Ondje su drogu skrivali i pripremali za daljnju prodaju, a kokain su miješali s različitim punilima kako bi povećali količinu za distribuciju. Drogu skrivali u spremnicima u šumi Droga je potom skrivana na više lokacija, uključujući zakopane spremnike u šumskim predjelima kod Poreča i Kaštelira. Dio osumnjičenih bio je zadužen za prijevoz i skladištenje droge, dok su drugi organizirali prodaju krajnjim korisnicima na području Istre. Policija sumnja da je skupina na taj način prodala najmanje 1,9 kilograma kokaina i više od 330 grama marihuane.

Kako bi prikrili nezakonito stečeni novac, osumnjičeni su ga, prema policijskim navodima, polagali na bankovne račune i mobilne novčanike te koristili za kupnju nekretnina, vozila i financiranje svakodnevnih troškova. U završnoj akciji, provedenoj 17. lipnja uz sudjelovanje čak 80 policijskih službenika iz Istarske i Primorsko-goranske županije, uhićeno je svih sedam osumnjičenika.

Što je sve otkrila pretraga? Tijekom pretraga domova, vozila i lokacija na kojima se skrivala droga pronađeno je gotovo tri kilograma kokaina, više od tri kilograma marihuane, oko 2,5 kilograma hašiša te 17.535 eura i 1.300 švicarskih franaka. Policija je zaplijenila i digitalne vage, uređaje za vakumiranje, mobitele, računala i GPS uređaje. Posebnu pozornost privuklo je pronađeno oružje. U akciji je otkriveno pet pištolja, tri ručne bombe, 151 gram plastičnog eksploziva s inicijalnom kapislom, prigušivač te čak 582 komada streljiva.