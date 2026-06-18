VIDEO Razbijena narkomreža u Istri: Pronađeni kokain, eksploziv, bombe i deseci tisuća eura

Sedam osoba uhićeno je u velikoj akciji istarske policije i USKOK-a zbog sumnje na trgovinu drogom i pranje novca. Tijekom pretraga pronađene su velike količine kokaina, hašiša i marihuane, ali i oružje, eksploziv te više od 17.000 eura gotovine
Policijski službenici Policijske uprave istarske, u suradnji s USKOK-om, dovršili su višemjesečno kriminalističko istraživanje nad šest hrvatskih državljana koje sumnjiče da su djelovali kao organizirana kriminalna skupina uključena u proizvodnju i promet drogama. Petoricu osumnjičenih te još jednu hrvatsku državljanku tereti se i za pranje novca stečenog kaznenim djelima.
Prema sumnjama istražitelja, mozak operacije je bio 34-godišnji Anto Čabraja, koji je organizirao i vodio zločinačko udruženje koje je od početka 2025. do sredine lipnja ove godine djelovalo na području Istarske županije. U mrežu je uključio još pet muškaraca u dobi od 19 do 59 godina, pri čemu je svaki imao unaprijed određenu ulogu.
Istražitelji navode kako je prvoosumnjičeni nabavljao kokain i marihuanu na ilegalnom tržištu te organizirao njihovo dopremanje u šumsko područje kod Varvara. Ondje su drogu skrivali i pripremali za daljnju prodaju, a kokain su miješali s različitim punilima kako bi povećali količinu za distribuciju.
Drogu skrivali u spremnicima u šumi
Droga je potom skrivana na više lokacija, uključujući zakopane spremnike u šumskim predjelima kod Poreča i Kaštelira. Dio osumnjičenih bio je zadužen za prijevoz i skladištenje droge, dok su drugi organizirali prodaju krajnjim korisnicima na području Istre.
Policija sumnja da je skupina na taj način prodala najmanje 1,9 kilograma kokaina i više od 330 grama marihuane.
Kako bi prikrili nezakonito stečeni novac, osumnjičeni su ga, prema policijskim navodima, polagali na bankovne račune i mobilne novčanike te koristili za kupnju nekretnina, vozila i financiranje svakodnevnih troškova.
U završnoj akciji, provedenoj 17. lipnja uz sudjelovanje čak 80 policijskih službenika iz Istarske i Primorsko-goranske županije, uhićeno je svih sedam osumnjičenika.
Što je sve otkrila pretraga?
Tijekom pretraga domova, vozila i lokacija na kojima se skrivala droga pronađeno je gotovo tri kilograma kokaina, više od tri kilograma marihuane, oko 2,5 kilograma hašiša te 17.535 eura i 1.300 švicarskih franaka. Policija je zaplijenila i digitalne vage, uređaje za vakumiranje, mobitele, računala i GPS uređaje.
Posebnu pozornost privuklo je pronađeno oružje. U akciji je otkriveno pet pištolja, tri ručne bombe, 151 gram plastičnog eksploziva s inicijalnom kapislom, prigušivač te čak 582 komada streljiva.
Policija ističe kako je riječ o najvećoj ovogodišnjoj zapljeni droge na području Istarske županije. Nakon dovršetka istraživanja svi osumnjičenici predani su pritvorskom nadzorniku, a protiv njih je podnesena kaznena prijava USKOK-u. Uz prijave za trgovinu drogom i pranje novca, slijede i dodatni postupci zbog nezakonitog posjedovanja oružja i eksplozivnih sredstava.
USKOK: Pokrenuta istraga protiv sedmero okrivljenika
USKOK je pokrenuo istragu protiv sedmero hrvatskih državljana osumnjičenih za udruživanje radi preprodaje kokaina i marihuane te pranje novca. Istražitelji sumnjaju da su članovi skupine prodajom droge zaradili gotovo 200.000 eura, dok su kroz bankovne i Aircash račune pokušali prikriti podrijetlo više od 718.000 eura.
Prema sumnjama USKOK-a, zločinačko udruženje djelovalo je od siječnja 2025. do 17. lipnja 2026. godine na području Istarske županije, a organizirao ga je 34-godišnjak koji je u posao uključio još pet muškaraca i jednu ženu. Istražitelji navode da je prvoosumnjičeni nabavio najmanje 4,8 kilograma kokaina i 5,9 kilograma marihuane, koje su potom članovi skupine prepakiravali, miješali s punilima radi povećanja mase te skrivali na više lokacija, uključujući šumska područja na području Poreča i ostatka Istre. Droga je potom distribuirana preko mreže preprodavača koji su je prodavali krajnjim korisnicima diljem Istre, dok je jedan od osumnjičenih vodio evidenciju prodaje i naplatu dugovanja.
USKOK procjenjuje da su osumnjičenici na taj način ostvarili protupravnu imovinsku korist od najmanje 196.417 eura.
Osim trgovine drogom, dio osumnjičenika tereti se i za pranje novca. Sumnja se da su tijekom posljednje tri godine otvarali bankovne i Aircash račune preko kojih su prebacivali novac stečen kriminalnim aktivnostima kako bi prikrili njegovo podrijetlo. Prema navodima istrage, tako su oprali najmanje 718.887 eura, koje su ulagali u gradnju i opremanje nekretnina, kupnju vozila te igre na sreću.
USKOK je najavio da će sucu istrage Županijskog suda u Rijeci predložiti određivanje istražnog zatvora za šestoricu osumnjičenika, dok za jednu osumnjičenicu nije zatražen pritvor. Istraga se nastavlja radi utvrđivanja svih okolnosti i eventualnih dodatnih kaznenih djela.