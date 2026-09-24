VIDEO Masovna tučnjava ispred bara u Postojni: Stanari u strahu, gradonačelnik: 'Ovo još nisam doživio'

Naknadno su se pojavile snimke na kojima se vide mladi koji viču, tuku se i uništavaju inventar ispred kafića. Pogledao ih je i gradonačelnik Igor Marentič, koji kaže da takav incident u Postojni ne pamti. 'Ne, ovo nikada prije nisam doživio. Ne sjećam se da sam vidio sličan slučaj u Postojni', rekao je za RTV Slovenija.

U sukobu koji je izbio u noći sa subote na nedjelju u Tržaškoj ulici lakše je ozlijeđen 22-godišnjak . On je ostao na mjestu događaja, dok su se ostali sudionici razbježali. Policija istražuje okolnosti tučnjave i sumnju na kaznena djela prijetnje i nasilja.

Stanari tvrde da problemi traju godinama

Stanovnici okolnih zgrada kažu da posljednja tučnjava nije izoliran slučaj. Prema njihovim tvrdnjama, godinama su izloženi noćnoj buci i incidentima, više puta oštećeni su im automobili, a zbog pijanih mladih ispred bara intervenirale su i hitne službe.

Posljednjih nekoliko mjeseci počeli su snimati događaje i snimke dostavljati policiji. Pred televizijske kamere nisu željeli stati jer se boje mogućih posljedica.

Marentič je potvrdio da je Općina upoznata s njihovim pritužbama. 'Primili smo dva pisma stanovnika iz neposredne blizine. Znam i da je policija već ranije obavljala razgovore u baru', rekao je.

Preispituju dozvolu za noćni rad

Redovno radno vrijeme bara je do 22 sata, a jednom mjesečno dopušten mu je rad do dva sata ujutro. Inspektori su ondje proveli nekoliko nadzora, prvi još 2022. godine. Prema informacijama koje prenosi RTV Slovenija, prekršaj je utvrđen samo u jednom nadzoru, nakon čega je izdano upozorenje.

Stanari tvrde da od svibnja traže konkretne mjere, ali da se ništa bitno nije promijenilo. Nakon posljednje tučnjave gradonačelnik je najavio moguća ograničenja noćnog rada. 'Nakon ovog posljednjeg incidenta pregledali smo situaciju i u Općini odlučili da ćemo ozbiljno preispitati izdavanje dozvole za rad u kasnim noćnim satima. Do 23h, možda do ponoći, ali ne kasnije', rekao je Marentič.

Voditelj bara odbio je razgovor pred kamerama, ali je poručio da događaji na ulici nisu povezani s lokalom. Vlasnik je naveo da pokušavaju spriječiti neugodnosti, no nije pojasnio koje mjere poduzimaju.