VIDEO Isplivala snimka iz noći Vučićeva poraza: Što se spremalo ispred Skupštine Beograda?

Na društvenim mrežama pojavila se dosad neobjavljena snimka za koju se tvrdi da je nastala tijekom izborne noći 25. listopada u središtu Beograda. Na njoj se vidi veći broj policajaca u opremi za razbijanje demonstracija kako se kreću u formaciji, dok su ispred Skupštine grada parkirana brojna policijska vozila. Snimka je ponovno otvorila pitanja o opsežnom raspoređivanju policijskih snaga u noći u kojoj je Srpska napredna stranka (SNS) izgubila parlamentarne izbore

Snimku je objavila Instagram stranica 'Serbia Live Vesti', navodeći da je nastača 25. listopada u 21.31 sat, u blizini Skupštine grada Beograda, Pionirskog parka i sjedišta Republičke izborne komisije (RIK). Na snimci se vidi veći broj policijskih službenika opremljenih za postupanje u slučaju narušavanja javnog reda i mira. Policajci se kreću u formaciji, a ispred gradske zgrade parkirana su brojna policijska vozila. Kako prenosi Nova.rs, objava je izazvala pitanja o tome zbog čega su policijske snage u tom trenutku bile raspoređene u tolikom broju i kakve su zapovijedi dobile. Posebnu pozornost privuklo je vrijeme navodnog nastanka snimke jer su pojedini mediji tijekom te večeri već objavljivali projekcije izbornih rezultata prema kojima je SNS ostvario pobjedu.

Spominje se čak 4000 policajaca Uz snimku se navodi da je tijekom izborne noći oko RIK-a bilo raspoređeno približno 4000 policijskih službenika te da su okolne ulice bile zatvorene. Isti broj ranije je spominjao i bivši zapovjednik Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) Spasoje Vulević, koji je u razgovoru za srpske medije iznio tvrdnje o opsežnim pripremama policije za moguće sukobe tijekom izbora. 'S obzirom na opremu koju su ponijeli i vozila koja su imali, bilo nam je jasno da se spremaju za obračun s građanima', izjavio je Vulević, prenosi Nova.rs.