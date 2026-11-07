VIDEO Milanović podijelio recept za zimnicu, pio rakiju, pa iznenadio priznanjem: 'Ne jedem ih, alergičan sam'

Predsjednik Republike Zoran Milanović u subotu je posjetio Koprivnicu, koja slavi 670. rođendan, te se na središnjem Zrinskom trgu družio s građanima, obrtnicima i predstavnicima lokalnih udruga
U pratnji koprivničkog gradonačelnika Mišela Jakšića i župana Tomislava Golubića predsjednik je obišao štandove udruga, obrtnika i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji su se predstavili u sklopu tradicionalne manifestacije 'Kava s gradonačelnikom', piše Danica.
'Alergičan sam na jabuke, stvarno'
Milanović se zaustavio i kod Udruge za terapijsko jahanje 'Osmijeh' iz Peteranca, koja je tijekom manifestacije prikupljala donacije i dijelila jabuke, dar Obrta Jara iz Novigrada Podravskog. Predsjednik je udruzi donirao novac, no ponuđene jabuke nije prihvatio. Pritom je otkrio i zašto.
'Ne jedem ih, alergičan sam na jabuke, stvarno. Dođe to s godinama. I ne bi tu pomoglo ni terapijsko jahanje', našalio se Milanović.
Probao rakiju, kobasice i podravske specijalitete
Tijekom obilaska predsjednik je kušao i domaći liker od oraha kojim su ga ponudile žene iz koprivničkog Starigrada.
'Dobra je, dobra', kratko je komentirao nakon degustacije.
Na štandovima je isprobao i druge podravske specijalitete, među kojima su bile domaće kobasice, jeger i prga, tradicionalni podravski sir. Razgovarao je s izlagačima o njihovim proizvodima i aktivnostima, a posebnu pozornost privukli su i njegovi komentari o pripremi domaće hrane.
Otkrio kako priprema ciklu za zimnicu
Na štandu jednog podravskog obrta koji se bavi proizvodnjom zimnice Milanović je s vlasnicom razmijenio iskustva o pripremi cikle. Otkrio je da se cikla za zimnicu može najprije ispeći u pećnici, što je vlasnici obrta bila novost.
Predsjednik se zaustavio i kod žena koje pripremaju domaće štrukle te ih upitao rade li možda i štrukle sa šlagom.
'A oružane snage?'
Milanović se našalio i s članicama KUD-a Podravka, koje su na Zrinskom trgu predstavile zbirke poezije i umjetničke slike.
'Ima li još koja firma u državi koja poput Podravke financira toliko stvari, od kulture pa dalje. Podravka ima i nogometni klub, zar ne? A oružane snage?', upitao je predsjednik, ujedno vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH.
Nakon obilaska štandova Milanović je sa suradnicima popio i tradicionalnu kavu s gradonačelnikom.