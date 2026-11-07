VIDEO Milanović podijelio recept za zimnicu, pio rakiju, pa iznenadio priznanjem: 'Ne jedem ih, alergičan sam'

Predsjednik Republike Zoran Milanović u subotu je posjetio Koprivnicu, koja slavi 670. rođendan, te se na središnjem Zrinskom trgu družio s građanima, obrtnicima i predstavnicima lokalnih udruga

U pratnji koprivničkog gradonačelnika Mišela Jakšića i župana Tomislava Golubića predsjednik je obišao štandove udruga, obrtnika i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji su se predstavili u sklopu tradicionalne manifestacije 'Kava s gradonačelnikom', piše Danica. 'Alergičan sam na jabuke, stvarno' Milanović se zaustavio i kod Udruge za terapijsko jahanje 'Osmijeh' iz Peteranca, koja je tijekom manifestacije prikupljala donacije i dijelila jabuke, dar Obrta Jara iz Novigrada Podravskog. Predsjednik je udruzi donirao novac, no ponuđene jabuke nije prihvatio. Pritom je otkrio i zašto. 'Ne jedem ih, alergičan sam na jabuke, stvarno. Dođe to s godinama. I ne bi tu pomoglo ni terapijsko jahanje', našalio se Milanović.

Zoran Milanović u Koprivnici Izvor: Pixsell / Autor: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Probao rakiju, kobasice i podravske specijalitete Tijekom obilaska predsjednik je kušao i domaći liker od oraha kojim su ga ponudile žene iz koprivničkog Starigrada. 'Dobra je, dobra', kratko je komentirao nakon degustacije. Na štandovima je isprobao i druge podravske specijalitete, među kojima su bile domaće kobasice, jeger i prga, tradicionalni podravski sir. Razgovarao je s izlagačima o njihovim proizvodima i aktivnostima, a posebnu pozornost privukli su i njegovi komentari o pripremi domaće hrane.

Zoran Milanović u Koprivnici Izvor: Pixsell / Autor: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL







+11 Zoran Milanović u Koprivnici Izvor: Pixsell / Autor: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL