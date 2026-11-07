opušteno u koprivnici

VIDEO Milanović podijelio recept za zimnicu, pio rakiju, pa iznenadio priznanjem: 'Ne jedem ih, alergičan sam'

M. Šu.

07.11.2026 u 14:15

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Predsjednik Republike Zoran Milanović u subotu je posjetio Koprivnicu, koja slavi 670. rođendan, te se na središnjem Zrinskom trgu družio s građanima, obrtnicima i predstavnicima lokalnih udruga

U pratnji koprivničkog gradonačelnika Mišela Jakšića i župana Tomislava Golubića predsjednik je obišao štandove udruga, obrtnika i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji su se predstavili u sklopu tradicionalne manifestacije 'Kava s gradonačelnikom', piše Danica.

'Alergičan sam na jabuke, stvarno'

Milanović se zaustavio i kod Udruge za terapijsko jahanje 'Osmijeh' iz Peteranca, koja je tijekom manifestacije prikupljala donacije i dijelila jabuke, dar Obrta Jara iz Novigrada Podravskog. Predsjednik je udruzi donirao novac, no ponuđene jabuke nije prihvatio. Pritom je otkrio i zašto.

'Ne jedem ih, alergičan sam na jabuke, stvarno. Dođe to s godinama. I ne bi tu pomoglo ni terapijsko jahanje', našalio se Milanović.

Zoran Milanović u Koprivnici Izvor: Pixsell / Autor: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

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Probao rakiju, kobasice i podravske specijalitete

Tijekom obilaska predsjednik je kušao i domaći liker od oraha kojim su ga ponudile žene iz koprivničkog Starigrada.

'Dobra je, dobra', kratko je komentirao nakon degustacije.

Na štandovima je isprobao i druge podravske specijalitete, među kojima su bile domaće kobasice, jeger i prga, tradicionalni podravski sir. Razgovarao je s izlagačima o njihovim proizvodima i aktivnostima, a posebnu pozornost privukli su i njegovi komentari o pripremi domaće hrane.

Zoran Milanović u Koprivnici
  • Zoran Milanović u Koprivnici
  • Zoran Milanović u Koprivnici
  • Zoran Milanović u Koprivnici
  • Zoran Milanović u Koprivnici
  • Zoran Milanović u Koprivnici
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Zoran Milanović u Koprivnici Izvor: Pixsell / Autor: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Otkrio kako priprema ciklu za zimnicu

Na štandu jednog podravskog obrta koji se bavi proizvodnjom zimnice Milanović je s vlasnicom razmijenio iskustva o pripremi cikle. Otkrio je da se cikla za zimnicu može najprije ispeći u pećnici, što je vlasnici obrta bila novost.

Predsjednik se zaustavio i kod žena koje pripremaju domaće štrukle te ih upitao rade li možda i štrukle sa šlagom.

'A oružane snage?'

Milanović se našalio i s članicama KUD-a Podravka, koje su na Zrinskom trgu predstavile zbirke poezije i umjetničke slike.

'Ima li još koja firma u državi koja poput Podravke financira toliko stvari, od kulture pa dalje. Podravka ima i nogometni klub, zar ne? A oružane snage?', upitao je predsjednik, ujedno vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH.

Nakon obilaska štandova Milanović je sa suradnicima popio i tradicionalnu kavu s gradonačelnikom.

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opušteno u koprivnici

opušteno u koprivnici

VIDEO Milanović podijelio recept za zimnicu, pio rakiju, pa iznenadio priznanjem: 'Ne jedem ih, alergičan sam'
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