Jedan poziv Putinu izazvao raskol u Europi: 'Previše sredovječnih muškaraca želi završiti u povijesnim knjigama'

Telefonski razgovor finskog predsjednika Alexandera Stubba i norveškog premijera Jonasa Gahra Størea s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom izazvao je ozbiljne nesuglasice među europskim saveznicima. Dvojica čelnika željela su pomoći u pokretanju mirovnih pregovora o Ukrajini, no njihov potez naišao je na oštre kritike Danske, Švedske i baltičkih država te otvorio pitanje koje sve više dijeli Europu: treba li razgovarati s Putinom ili bi takvi kontakti samo išli u korist Moskvi

Spor dolazi u osjetljivom trenutku, uoči novog kruga pregovora ruskih, ukrajinskih i američkih predstavnika u Abu Dhabiju. Europske vlade brine to što američki predsjednik Donald Trump i njegovi suradnici imaju glavnu riječ u pregovorima, dok Europa, iako izravno pogođena ratom, teško pronalazi način da utječe na njihov ishod, piše Politico. Nije riječ samo o odnosu prema Rusiji. Među europskim dužnosnicima raste i nepovjerenje prema Washingtonu te bojazan hoće li Trumpova administracija postići sporazum koji će zaštititi interese Ukrajine i europsku sigurnost.

Zašto su odlučili nazvati Putina? Stubb i Støre razgovarali su s Putinom 27. listopada iz predsjedničke palače u Helsinkiju. Poziv je trajao oko 90 minuta, a dvojica čelnika prethodno su se savjetovala s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Njihova inicijativa uslijedila je nakon sastanka održanog 20. listopada u Oslu, na kojem su sudjelovali Zelenski i Trumpov posebni izaslanik Steve Witkoff. Stubb je tada ocijenio da su mirovni pregovori ponovno krenuli u dobrom smjeru, no već sljedećeg dana Witkoff se sastao s Putinom u Sankt Peterburgu, na nezadovoljstvo europskih saveznika. Finski predsjednik i norveški premijer zaključili su da ne mogu prepustiti sav izravni kontakt s Moskvom Trumpu, Witkoffu i predsjednikovu zetu Jaredu Kushneru. 'Blisko surađujemo s europskim partnerima u pružanju potpore Ukrajini, ali jedini glas koji dopire do Moskve dolazi iz Washingtona', rekao je Støre za Politico. 'Ovaj se rat odvija u Europi. Misliti da će završiti tako da Europa ne razgovara s Moskvom, po meni je iluzija', dodao je. Prema izvorima upoznatima s pripremama razgovora, dvojica čelnika mjesecima su razmatrala mogućnost zajedničkog poziva Putinu. Željeli su mu prenijeti ukrajinske zahtjeve i pokušati procijeniti postoji li s ruske strane spremnost na ozbiljne pregovore.

'Ne bih rekao da je Putin spreman na mirovni sporazum' Norveški premijer Jonas Gahr Støre upozorio je da zasad ne vidi znakove njegove stvarne spremnosti na mirovni sporazum s Ukrajinom. Uoči novih pregovora Rusije, Ukrajine i SAD-a u Abu Dhabiju poručuje da ne očekuje velik napredak, a upozorio je i američkog predsjednika Donalda Trumpa da europska sigurnost ne smije postati predmet pregovora s Moskvom. U intervjuu za Politico Støre je iznio oprezniju procjenu od Trumpa, koji posljednjih tjedana najavljuje skori dogovor o završetku gotovo petogodišnjeg rata u Ukrajini. 'Bio bih oprezan', rekao je norveški premijer na pitanje što očekuje od pregovora koji će se 10. i 11. studenoga održati u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. 'Abu Dhabi je samo jedan korak, a jedan od njegovih rezultata trebao bi biti nastavak pregovora ubrzo nakon toga', dodao je. Bit će to prvi trilateralni sastanak ruskih, ukrajinskih i američkih pregovarača od veljače. Na stolu bi se mogli naći prekid vatre na Crnom moru kako bi se omogućio siguran prijevoz žitarica, obustava napada na energetsku infrastrukturu i zamrzavanje sadašnje crte bojišnice. Razgovarati bi se moglo i o razmjeni zarobljenika te sigurnosnim jamstvima koja bi trebala spriječiti novu rusku agresiju.

Što im je Putin rekao? Razgovor je održan prema unaprijed dogovorenim pravilima. Svaka strana trebala je iznijeti svoje poruke bez prekidanja sugovornika. Stubb i Støre najprije su prenijeli Putinovu ukrajinskom kolegi stajališta o budućim pregovorima. Zelenski inzistira na tome da se o teritorijalnim pitanjima može razgovarati samo izravno, na razini državnih čelnika, a prije toga potrebno je poduzeti korake prema smirivanju sukoba. Dvojica nordijskih čelnika potom su otvorila i pitanje sigurnosti Baltičkog mora te važnosti očuvanja slobodne plovidbe i trgovine. Kako Støre tvrdi, Putin je tijekom razgovora bio 'racionalan' i 'profesionalan' te je jasno iznio svoja stajališta. Rekao je da je spreman da ruski pregovarači sudjeluju na sastanku u Abu Dhabiju i pokušaju utvrditi postoji li prostor za napredak. No norveški premijer ni nakon razgovora nije bio uvjeren da Putin doista želi postići sporazum. Ni finska ni norveška strana ne očekuju velik pomak na predstojećim pregovorima. Saveznici bijesni: 'Europa mora ostati jedinstvena' Čim je finski predsjednički ured objavio vijest o razgovoru, uslijedile su kritike drugih europskih čelnika. 'Vrlo sam skeptična prema ovoj norveškoj i finskoj inicijativi. Mislim da Europa mora ostati jedinstvena, umjesto da svatko djeluje na svoju ruku', izjavila je danska premijerka Mette Frederiksen. Švedski premijer Ulf Kristersson poručio je da se mir mora postići snagom, a ne popuštanjem Rusiji. Inicijativu je kritizirala i Litva. Poziv je komentirao i estonski premijer Kristen Michal. 'Europa ne bi trebala preuzimati ulogu posrednika. Ne smijete se dovesti u položaj u kojem pokušavate udovoljiti diktatoru', rekao je za Politico. Neki europski diplomati smatraju da takvi razgovori Putinu omogućuju povratak u međunarodnu diplomaciju bez ikakvih ustupaka u Ukrajini. 'Previše je sredovječnih muškaraca koji žele završiti u povijesnim knjigama kao oni koji su riješili ovaj rat', rekao je jedan diplomat EU-a, kritizirajući inicijativu. Međutim, nezadovoljstvo nije izazvala samo odluka o razgovoru s Putinom, nego i način na koji je pripremljen. Danska premijerka tvrdi da Stubb i Støre nisu dovoljno koordinirali potez s ostalim saveznicima. Dužnosnici upoznati s pripremama to demantiraju te navode da su prije razgovora bili obaviješteni i čelnici Francuske, Njemačke i SAD-a.