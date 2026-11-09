Budimpešta otkrila koliko će novca izdvojiti za Hrvate u 2027. godini

Od ukupnog iznosa, za Hrvatsku državnu samoupravu i medije predviđeno je 316,3 milijuna forinti, dok je za ustanove čiji je osnivač Hrvatska državna samouprava, njih desetak predviđeno dodatnih 390,1 milijun forinti. Radi se, primjerice, vrtićima, školama, gimnazijama, kulturnim centrima.

Sredstva namijenjena nacionalnim manjinama u Mađarskoj u 2027. godini, prema dosadašnjim najavama, trebala bi ukupno ostati na razini ovogodišnjih. Iako se ne očekuje smanjenje ukupnog iznosa, moguće su preraspodjele pojedinih proračunskih stavki.

„Ukupan iznos sredstava ostaje nepromijenjen, no moguća je njihova preraspodjela unutar postojećeg okvira. Za natječaje će biti na raspolaganju više sredstava, a promijenit će se i način vrednovanja prijava”, izjavio je glasnogovornik Hrvata u mađarskom parlamentu Ivan Gugan.