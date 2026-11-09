Budimpešta otkrila koliko će novca izdvojiti za Hrvate u 2027. godini

Hrvatska zajednica u Mađarskoj trebala bi iduće godine iz državnog proračuna dobiti ukupno 706,4 milijuna forinti, odnosno oko 1,95 milijuna eura, proizlazi iz prijedloga mađarskog državnog proračuna za 2027. godinu koji je vlada uputila parlamentu.
Od ukupnog iznosa, za Hrvatsku državnu samoupravu i medije predviđeno je 316,3 milijuna forinti, dok je za ustanove čiji je osnivač Hrvatska državna samouprava, njih desetak predviđeno dodatnih 390,1 milijun forinti. Radi se, primjerice, vrtićima, školama, gimnazijama, kulturnim centrima.
Sredstva namijenjena nacionalnim manjinama u Mađarskoj u 2027. godini, prema dosadašnjim najavama, trebala bi ukupno ostati na razini ovogodišnjih. Iako se ne očekuje smanjenje ukupnog iznosa, moguće su preraspodjele pojedinih proračunskih stavki.
„Ukupan iznos sredstava ostaje nepromijenjen, no moguća je njihova preraspodjela unutar postojećeg okvira. Za natječaje će biti na raspolaganju više sredstava, a promijenit će se i način vrednovanja prijava”, izjavio je glasnogovornik Hrvata u mađarskom parlamentu Ivan Gugan.
U prijedlogu proračuna za 2027. godinu za svih 13 nacionalnih manjina predviđeno je ukupno oko 28,3 milijuna eura, što znači da hrvatskoj manjini pripada otprilike 6,85 posto proračuna za manjine.
O prijedlogu mađarskog proračuna u parlamentu će se najprije raspravljati u nadležnim odborima, tako i u Odboru za narodnosti mađarskog parlamenta, a konačno glasovanje očekuje se u drugoj polovici prosinca.
Po posljednjem popisu stanovništva u Mađarskoj, Hrvatima se izjasnilo nešto manje od 22.000 ljudi, ali krovna politička institucija mađarskih Hrvata, Hrvatska državna samouprava (HDS) i Središnji državni ured za Hrvate izvan RH procjenjuju da je broj ljudi s hrvatskim podrijetlom i identitetom znatno veći i da iznosi između 40.000 i 50.000 ljudi.