Preminuo napadač koji je počinio masakr u Krakovu

Dvadesetčetverogodišnji Poljak koji je u subotu na glavnom trgu u Krakovu u Poljskoj ubio šest osoba, a ranio još 15, preminuo je u ponedjeljak rano ujutro u bolnici. Napadač je bio u kritičnom stanju nakon što ga je policija ranila tijekom intervencije, potvrdila je policija Malopoljske regije. U obiteljskoj kući pronađena su tijela njegovih roditelja i sestra
Napad se dogodio u subotu 7. studenoga, nešto poslije 15 sati, kada se 24-godišnji Michał O. automobilom dovezao na glavni trg u Krakovu i počeo pucati na prolaznike i turiste. U pucnjavi su poginule četiri žene i dva muškaraca, među kojima su bili državljani Velike Britanije i Austrije. Među ozlijeđenima su i dva policajaca koji su sudjelovali u zaustavljanju napadača.
Policija je uspjela zaustaviti muškarca nakon razmjene vatre, pri čemu je napadač teško ranjen. Prevezen je u bolnicu i nekoliko puta operiran, no podlegao je ozljedama.
U njegovoj kući pronađena tijela roditelja i sestre
Policija je nakon napada pretražila kuću 24-godišnjaka u Ostrowiecu Świętokrzyskom, oko 200 kilometara od Krakova, te pronašla tijela njegova oca, majke i 21-godišnje sestre.
Svi su imali prostrijelne rane, a istražitelji sumnjaju da je Michał O. odgovoran za njihovu smrt. U kući je pronađeno i više komada vatrenog oružja te velika količina streljiva. Prema dosadašnjim informacijama, napadač je imao dozvolu za posjedovanje oružja i bio član streljačkog kluba.
Istražuje se mogući teroristički motiv
Poljsko državno odvjetništvo pokrenulo je istragu te napad istražuje kao terorističko kazneno djelo. Ministar unutarnjih poslova Marcin Kierwiński izjavio je da dosadašnje informacije upućuju na to da je napadač imao radikalne, ultranacionalističke stavove i bio fasciniran krajnje desnim ideologijama.
Točan motiv još nije utvrđen, a istražitelji nastavljaju provjeravati okolnosti napada i moguću povezanost s ubojstvima članova njegove obitelji. Prema podacima regionalnih vlasti objavljenima u nedjelju, većina ozlijeđenih bila je u stabilnom stanju, dok je jedan policajac bio teško ozlijeđen.
Poljski predsjednik Karol Nawrocki proglasio je dvodnevnu nacionalnu žalost, 8. i 9. studenoga. Nakon napada pojačane su sigurnosne mjere i u drugim poljskim gradovima, uključujući Varšavu.