Preminuo napadač koji je počinio masakr u Krakovu

Dvadesetčetverogodišnji Poljak koji je u subotu na glavnom trgu u Krakovu u Poljskoj ubio šest osoba, a ranio još 15, preminuo je u ponedjeljak rano ujutro u bolnici. Napadač je bio u kritičnom stanju nakon što ga je policija ranila tijekom intervencije, potvrdila je policija Malopoljske regije. U obiteljskoj kući pronađena su tijela njegovih roditelja i sestra

Napad se dogodio u subotu 7. studenoga, nešto poslije 15 sati, kada se 24-godišnji Michał O. automobilom dovezao na glavni trg u Krakovu i počeo pucati na prolaznike i turiste. U pucnjavi su poginule četiri žene i dva muškaraca, među kojima su bili državljani Velike Britanije i Austrije. Među ozlijeđenima su i dva policajaca koji su sudjelovali u zaustavljanju napadača. Policija je uspjela zaustaviti muškarca nakon razmjene vatre, pri čemu je napadač teško ranjen. Prevezen je u bolnicu i nekoliko puta operiran, no podlegao je ozljedama.

U njegovoj kući pronađena tijela roditelja i sestre Policija je nakon napada pretražila kuću 24-godišnjaka u Ostrowiecu Świętokrzyskom, oko 200 kilometara od Krakova, te pronašla tijela njegova oca, majke i 21-godišnje sestre. Svi su imali prostrijelne rane, a istražitelji sumnjaju da je Michał O. odgovoran za njihovu smrt. U kući je pronađeno i više komada vatrenog oružja te velika količina streljiva. Prema dosadašnjim informacijama, napadač je imao dozvolu za posjedovanje oružja i bio član streljačkog kluba.