[VIDEO] Incident na poprištu ubojstva u Novom Mestu: Naišao je prolaznik, a onda...

Ispred lokala Patriot u Novom Mestu, gdje se u subotu dogodila tučnjava nakon koje je preminuo 48-godišnji Aleš Šutar, dogodio se novi incident.
Kako je izvijestila tamošnja policija, nešto iza podneva nepoznati je počinitelj urinirao ispred lokala, kad ga je prolaznik, koji je slučajno naišao, upozorio da prestane. Umjesto da ga posluša, počinitelj ga je udario u lice i otišao, javlja portal Siol.net.
Policija ga je kasnije pronašla u drugom kafiću, a kako je pod utjecajem alkohola narušavao javni red i mir, priveden je u postaju i zadržan do otrježnjenja. Istraga je u tijeku.
Najavljen i prosvjed
Inače, danas bi slovenska vlada u Novom Mestu trebala predstaviti nove mjere protiv nasilja. Za popodnevne sate najavljen je i prosvjed građana.
Što se, pak, tiče incidenta koji je doveo do cijele situacije, u ponedjeljak je pritvoren 21-godišnjak kojeg sumnjiče za nanošenje teške ozljede sa smrtnom posljedicom. Protiv njega je pokrenut i kazneni postupak.
Pred lokalom Patriot se i dalje okupljaju građani koji pale svijeće i odaju počast preminulom ugostitelju.