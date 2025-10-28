[VIDEO] Incident na poprištu ubojstva u Novom Mestu: Naišao je prolaznik, a onda...

Ispred lokala Patriot u Novom Mestu, gdje se u subotu dogodila tučnjava nakon koje je preminuo 48-godišnji Aleš Šutar, dogodio se novi incident.

Kako je izvijestila tamošnja policija, nešto iza podneva nepoznati je počinitelj urinirao ispred lokala, kad ga je prolaznik, koji je slučajno naišao, upozorio da prestane. Umjesto da ga posluša, počinitelj ga je udario u lice i otišao, javlja portal Siol.net.