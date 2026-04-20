VIDEO Grlić Radman opet je hit na mrežama: Ministar lice u lice s odbačenom gumom

Na zagrebačkom jezeru Sopnice ovaj vikend provedena je opsežna akcija čišćenja tijekom koje su volonteri uklanjali različite vrste otpada, uključujući plastiku, dječja kolica i dijelove automobila. Među volonterima našao se i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman

Gordan Grlić Radman, kojemu ovo nije prvi put da sudjeluje u ovakvoj akciji, upozorio je na problem neodgovornog odlaganja otpada i njegov utjecaj na okoliš. 'To je isto nemar. Neodgovornost. Plastika najveći problem. Dovoljno je mali komadić nečega što ne pripada da ugrozi prirodu i prirodni krajolik. To je otpad', komentirao je, kako prenosi RTL, ministar.

Tijekom čišćenja pronašao je i automobilsku gumu, a video njegov promišljanja o gumi zapalio je društvene mreže. ''Vidite da je guma ovdje probušena. Netko ju je bacio. Djelovao je protiv prirode. Nije dozvolio rast, klicanje nove trave. Pogledajte ovaj otok ovdje, koji će sada prodisati. Tu očekujemo obnovu, revitalizaciju ovoga dijela, uklanjanjem ove gume koja ne pripada ovdje i koja je zabušivala ekološki čisti prostor. Ovo je naše prirodno stanište, prirodan krajolik. Guma ne pripada ovdje. Sama ta spoznaja onoga koji je bacio ovdje nas jako zabrinjava, koliko svijest građana nije dovoljno osviještena kao i ta činjenica da time pridonosimo ekološkim zagađenju našeg prirodnog okoliša', izjavio je Grlić Radman.

Danas se pojavio još jedan video u kojem je Grlić Radman već spomenutu gumu pokušao ugurati u vreću za smeće.