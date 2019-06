[VIDEO/FOTO] Pazi! Terasa, stup, šaht, kraj staze: Zagrebačke biciklističke staze su prepune nagaznih mina. Provozali smo se i uvjerili u to

Toplo vrijeme izvuklo je tisuće biciklista na zagrebačke ulice. Iako se obnavlja, infrastruktura je i dalje u vrlo lošem stanju, što su potvrdile i dvije prometne studije. Isprekidane staze, opasnosti od ljudi na terasama kafića, bočnog parkiranja - tek su neke od prepreka na stazama u metropoli

Iako je situacija na širem području grada neznatno bolja, vožnjom po terenu može se uvidjeti niz manjkavosti, nelogičnosti koje su primijećene i u studijama: neizgrađenost osnovnih biciklističkih pravaca u kontinuitetu, nepravilno izvedeni rubnjaci u zoni raskrižja, nepravilno postavljeni šahtovi za slivne vode, neodržavanost staza, nedostatak kanalica za spuštanje bicikala u pothodnike i mogli bismo tako unedogled.

No stvari su ipak nešto bolje nego što je to bio slučaj prije petnaestak godina, kad nije bilo ni spuštenih rubnjaka, ali još uvijek je to daleko od onog kako bi trebalo biti.