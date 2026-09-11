nevjerojatna snimka

VIDEO Filmske scene iz Slovenije: Pogledajte divlji bijeg 21-godišnjaka koji je upucao policajca

M.Či.

11.09.2026 u 21:13

Potpuno uništeni automobil na slovenskoj autocesti
Potpuno uništeni automobil na slovenskoj autocesti Izvor: Instagram/Rene Tiefnig / Autor: Screenshot/Instagram
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Nevjerojatne snimke iz Slovenije. Pogledajte u kakvom stanju je automobil koji vozi autocestom

Snimka koja se pojavila na društvenim mrežama, prema slovenskim medijima, navodno prikazuje automobil s kojim je 21-godišnji slovenski državljanin skrivio prometnu nesreću na ljubljanskoj obilaznici, što je bio početak dramatične policijske akcije.

Na snimci koju je na Instagramu objavio njemački turist, Rene Tiefnig, vidi se crni Audi s potpuno smrskanim stražnjim dijelom kako vozi autocestom. Prije ulaska u tunel, poklopac motora se naglo diže i u potpunosti prekriva prednje staklo, čime zaklanja pogled vozaču.

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Kako ističe 24ur, kontaktirali su turista i on je potvrdio da je sam vidio i snimio opasnu vožnju. A prema njihovim informacijama radi se upravo o vozilu kojim je 21-godišnjak izazvao prometnu nesreću.

Podsjetimo, u petak ujutro policija je zaustavila 21-godišnjeg vozača na gorenjskoj autocesti i utvrdila da je upravljao vozilom iako nije imao uvjete za upravljanje. Kako navodi 24ur, kasnije su otkrili da je ranije na ljubljanskoj obilaznici izazvao prometnu nesreću.

Tijekom rutinskog policijskog postupka, 21-godišnjak je iznenada napao policajca, uzeo mu pištolj i pucao u njega, a potom mu uzeo policijsko vozilo i krenuo prema Gorenjskoj.

U velikoj policijskoj akciji, u kojoj su bili uključeni i helikopter te specijalna policijska jedinica, pronađen je i uhićen na području Radovljice.

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