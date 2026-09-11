VIDEO Filmske scene iz Slovenije: Pogledajte divlji bijeg 21-godišnjaka koji je upucao policajca

Nevjerojatne snimke iz Slovenije. Pogledajte u kakvom stanju je automobil koji vozi autocestom

Snimka koja se pojavila na društvenim mrežama, prema slovenskim medijima, navodno prikazuje automobil s kojim je 21-godišnji slovenski državljanin skrivio prometnu nesreću na ljubljanskoj obilaznici, što je bio početak dramatične policijske akcije. Na snimci koju je na Instagramu objavio njemački turist, Rene Tiefnig, vidi se crni Audi s potpuno smrskanim stražnjim dijelom kako vozi autocestom. Prije ulaska u tunel, poklopac motora se naglo diže i u potpunosti prekriva prednje staklo, čime zaklanja pogled vozaču.

Kako ističe 24ur, kontaktirali su turista i on je potvrdio da je sam vidio i snimio opasnu vožnju. A prema njihovim informacijama radi se upravo o vozilu kojim je 21-godišnjak izazvao prometnu nesreću.